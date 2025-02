Trump: "EE.UU. se apoderará de la Franja de Gaza"

El mandatario sostuvo que Gaza podría convertirse en una "Riviera del Oriente Medio" y anunció que viajará a la región, específicamente a Israel y Arabia Saudí, sin dar una fecha para esa visita.

¿Echar a los palestinos en nombre de la "paz y la estabilidad"?

Anteriormente, el mismo día, el jefe de la Casa Blanca dijo que, en su opinión, los habitantes de Gaza no deberían regresar a sus hogares. "No creo que la gente deba volver a Gaza. Creo que Gaza ha sido muy desafortunada para ellos. Han vivido como en el infierno. Gaza no es un lugar para que la gente viva. La única razón por la que quieren volver, y lo creo firmemente, es que no tienen alternativa. ¿Cuál es la alternativa? ¿Ir a dónde? Si tuvieran una alternativa, preferirían no volver a Gaza y vivir en una alternativa hermosa que sea segura", afirmó.

La opción, según lo ve el presidente estadounidense, es reubicar a los gazatíes en los Estados vecinos, en particular Egipto y Jordania. "Podría ser Jordania y podría ser Egipto y podrían ser otros países", afirmó, agregando que también varias zonas separadas. "Ha habido muchos líderes de muchos países que han tendido la mano y a los que les gustaría participar en ello. No tiene por qué ser Egipto, no tiene por qué ser Jordania, pero creo que también ellos", añadió.

(Vía RT)