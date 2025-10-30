Trump ordena al Pentágono reanudar los ensayos con armas nucleares

"Esto se logró, incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente, durante mi primer mandato. Debido a su tremendo poder destructivo, ¡me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción!", afirmó.

El mandatario agregó que Rusia ocupa el segundo lugar en armas nucleares, y China un "distante" tercer puesto, pero estarán igualados en cinco años.

Respaldo a Trump

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, consideró crucial para la seguridad nacional la realización de ensayos nucleares, pues garantizan el correcto funcionamiento del arsenal de este país.

"Los rusos tienen un gran arsenal nuclear, los chinos tienen un gran arsenal nuclear. A veces es necesario probarlo para asegurarse de que funciona correctamente. Es una parte importante de la seguridad nacional estadounidense garantizar que nuestro arsenal nuclear funcione correctamente", declaró Vance a la prensa en la Casa Blanca.

EEUU comenzó sus ensayos nucleares el 16 de julio de 1945 con la prueba "Trinity" en el estado de Nuevo México, realizando más de 1.000 detonaciones hasta 1992, principalmente en Nevada y el Pacífico, para desarrollar armas durante la Guerra Fría.

El entonces presidente George H. W. Bush suspendió dichas pruebas en 1992 por el fin de la confrontación con la Unión Soviética, y ante presiones por no proliferación, impactos ambientales y avances en simulaciones computacionales.

Tal coyuntura allanó el camino al Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares de 1996, que EEUU firmó, pero no ratificó.

(Sputnik)