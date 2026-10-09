Trump y Putin dialogan por teléfono y acuerdan millonario suministro de diésel ruso

Trump dijo además que espera una caída histórica de los precios del diésel en su país y en el mundo, una vez que Rusia comience a suministrar el combustible.

En paralelo, el Departamento del Tesoro anunció que levanta hasta el 7 de abril las sanciones contra el diésel ruso, para garantizar su suministro.

Trump satisfecho

Trump aseguró que, gracias al "control total" que, según afirmó, ejerce Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz y al acuerdo energético con Rusia, los precios del diésel para los estadounidenses y el resto del mundo caerán rápidamente y en niveles récord. El mandatario subrayó que reducir los precios para los ciudadanos de su país, especialmente para los agricultores, ganaderos y camioneros, constituye su máxima prioridad. Calificó el anuncio de "muy importante" y reiteró que Irán no tendrá armas nucleares.

La última vez que los dos mandatarios hablaron por teléfono tuvo lugar a principios de setiembre. Los líderes discutieron vías para resolver el conflicto ucraniano, analizaron la situación en el campo de batalla e intercambiaron opiniones sobre la reciente visita de los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Moscú y Kiev.

Por su parte, el director general del Fondo Ruso de Inversión Directa y enviado especial de la Presidencia rusa, Kiril Dmítriev, comentó la conversación telefónica de Putin y Trump. "La cooperación energética y económica entre Rusia y EE.UU. continuará y beneficiará a los mercados globales y al mundo entero", escribió en su cuenta de X.

En otra publicación, el alto funcionario ruso se refirió a la suspensión temporal por parte de Washington de las sanciones sobre las entregas de diésel ruso hasta el 7 de abril de 2027, señalando que este paso también "beneficiará al mundo".

La crisis del diésel

El anuncio del acuerdo llega en medio de la crisis del diésel, con el precio del combustible alcanzando niveles récord con rapidez.

Los precios del mercado mayorista del diésel en la Unión Europea (UE) aumentaron hasta los 1.642,25 dólares por tonelada métrica, el precio más alto documentado desde 2007. El diésel en EE.UU. marcó en septiembre un máximo histórico de U$S 6,4866 por galón, superando el récord de 5,8159 de junio de 2022.

Estados Unidos ha recurrido de manera intensiva a su Reserva Estratégica de Petróleo en el contexto de su guerra contra Irán y las interrupciones en el estrecho de Ormuz. Según datos del Departamento de Energía difundidos el 5 de octubre, la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos (SPR, por sus siglas en inglés) perdió casi 800.000 barriles la semana pasada, cayendo a 283 millones de barriles.

A su vez, el G7 y sus socios anunciaron la liberación de 100 millones de barriles de reservas de emergencia, en un intento por contener la fuerte subida de los precios del diésel.

(En base a Sputnik y RT)