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Mundo

por audaz e inventiva

La poetisa y traductora canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026

El Comité Nobel concedió el predio a Carson destacando su "audaz e inventiva obra que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas".

Carson obtuvo el Nobel de Literatura.

Carson obtuvo el Nobel de Literatura.
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"El Premio Nobel de Literatura 2026 ha sido concedido a la escritora canadiense Anne Carson 'por su audaz e inventiva obra que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea'", anunció el sitio web oficial de los Premios Nobel.

A lo largo de toda su carrera, Carson ha combinado la escritura de poesía con la traducción y la docencia en diversas universidades. Según el comunicado, la parte significativa de su producción literaria se centró en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de encontrar nuevos significados.

La página web de los Premios Nobel también recordó que la propia Carson había señalado que la etimología de las palabras constituye el punto de partida de toda su obra.

Antes que el Nobel

En 2020, Carson recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras. Entre sus principales obras figuran Eros the Bittersweet (Eros dulce y amargo, 1986), Autobiography of Red (Autobiografía de rojo, 1998), Men in the Off Hours (Hombres en sus horas libres, 2000), The Beauty of the Husband (La belleza del marido, 2001), If Not, Winter (Si no, el invierno, 2002), Nox (2010) y Norma Jeane Baker of Troy (Norma Jeane Baker de Troya, 2019).

El de hoy es el 119 Premio Nobel de Literatura adjudicado desde 1901. Está dotado con 12 millones de coronas suecas, o más de 1,2 millones de dólares al cambio actual.

En 2025, el premio fue adjudicado al escritor húngaro László Krasznahorkai, por una obra visionaria y contundente que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte.

Ganadores del premio

De 1901 a 2025 un total de 122 escritores, entre ellos 18 mujeres, ganaron el Premio Nobel de Literatura. A diferencia de las categorías científicas, este premio rara vez se divide: de los 118 premios adjudicados, solo en cuatro ocasiones (1904, 1917, 1966 y 1974) se compartió entre dos autores.

El más joven de los ganadores, con solo 41 años en 1907, fue el británico Rudyard Kipling.

La de más edad fue la británica Doris Lessing, que recibió el premio en 2007, a los 88 años. (Sputnik)

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