La poetisa y traductora canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026

La página web de los Premios Nobel también recordó que la propia Carson había señalado que la etimología de las palabras constituye el punto de partida de toda su obra.

Antes que el Nobel

En 2020, Carson recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras. Entre sus principales obras figuran Eros the Bittersweet (Eros dulce y amargo, 1986), Autobiography of Red (Autobiografía de rojo, 1998), Men in the Off Hours (Hombres en sus horas libres, 2000), The Beauty of the Husband (La belleza del marido, 2001), If Not, Winter (Si no, el invierno, 2002), Nox (2010) y Norma Jeane Baker of Troy (Norma Jeane Baker de Troya, 2019).

El de hoy es el 119 Premio Nobel de Literatura adjudicado desde 1901. Está dotado con 12 millones de coronas suecas, o más de 1,2 millones de dólares al cambio actual.

En 2025, el premio fue adjudicado al escritor húngaro László Krasznahorkai, por una obra visionaria y contundente que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte.

Ganadores del premio

De 1901 a 2025 un total de 122 escritores, entre ellos 18 mujeres, ganaron el Premio Nobel de Literatura. A diferencia de las categorías científicas, este premio rara vez se divide: de los 118 premios adjudicados, solo en cuatro ocasiones (1904, 1917, 1966 y 1974) se compartió entre dos autores.

El más joven de los ganadores, con solo 41 años en 1907, fue el británico Rudyard Kipling.

La de más edad fue la británica Doris Lessing, que recibió el premio en 2007, a los 88 años. (Sputnik)