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Política presidencia |

"Un tema de estricta justicia"

Proyecto de ley: Gobierno busca igualar a ciudadanos legales y naturales

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, explicó que el proyecto de ley “soluciona un problema real que tienen hoy un conjunto importante de compatriotas que tienen ciudadanía legal y no son reconocidos como nacionales uruguayos".

Proyecto de ley: Gobierno busca igualar a ciudadanos legales y naturales.

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Por Redacción Caras y Caretas

El Gobierno informó que ipresentará un proyecto de ley que busca equiparar jurídicamente a ciudadanos legales extranjeros con quienes nacieron en suelo uruguayo. La iniciativa ingresará en breve al Poder Legislativo tras la firma de este lunes en el Consejo de Ministros.

En conferencia de prensa, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, explicó el proyecto de ley que presentará el Poder Ejecutivo “soluciona un problema real que tienen hoy un conjunto importante de compatriotas que tienen ciudadanía legal y no son reconocidos como nacionales uruguayos. Es un tema de interpretación de la Constitución, una interpretación evolutiva en clave de derechos humanos”.

El jerarca detalló que muchos de estos ciudadanos se ven obligados a renunciar a su nacionalidad de origen, porque sus países no reconocen la doble nacionalidad, quedando en “situación de apátridas”, es decir, en una suerte de límbo jurídico.

¿Obligación del Estado?

En la actualidad, el sistema constitucional distingue de forma taxativa entre el ciudadano natural (nacido en el país o descendiente directo en primera línea) y el legal (extranjero que se radica y obtiene la carta correspondiente). Para salvar esa brecha, el articulado propondrá establecer formalmente que ambos grupos posean idéntico estatus de nacionales uruguayos.

“Es una obligación del Estado uruguayo resolver este tema de una forma justa y con un criterio de igualdad entre ciudadanos naturales y legales”, sentenció Díaz.

“Es un tema de estricta justicia. Estoy convencido que todos los partidos quieren encontrar una solución a este problema”, dijo acerca de las expectativas en que el proyecto pueda ser aprobado.

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