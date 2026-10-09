El Gobierno informó que ipresentará un proyecto de ley que busca equiparar jurídicamente a ciudadanos legales extranjeros con quienes nacieron en suelo uruguayo. La iniciativa ingresará en breve al Poder Legislativo tras la firma de este lunes en el Consejo de Ministros.
"Un tema de estricta justicia"
Proyecto de ley: Gobierno busca igualar a ciudadanos legales y naturales
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, explicó que el proyecto de ley “soluciona un problema real que tienen hoy un conjunto importante de compatriotas que tienen ciudadanía legal y no son reconocidos como nacionales uruguayos".