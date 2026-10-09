Proyecto de ley: Gobierno busca igualar a ciudadanos legales y naturales.

¿Obligación del Estado?

En la actualidad, el sistema constitucional distingue de forma taxativa entre el ciudadano natural (nacido en el país o descendiente directo en primera línea) y el legal (extranjero que se radica y obtiene la carta correspondiente). Para salvar esa brecha, el articulado propondrá establecer formalmente que ambos grupos posean idéntico estatus de nacionales uruguayos.

“Es una obligación del Estado uruguayo resolver este tema de una forma justa y con un criterio de igualdad entre ciudadanos naturales y legales”, sentenció Díaz.

“Es un tema de estricta justicia. Estoy convencido que todos los partidos quieren encontrar una solución a este problema”, dijo acerca de las expectativas en que el proyecto pueda ser aprobado.