Trump y Putin podrían reunirse en Budapest en "unas pocas semanas"

Tras la conversación, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que ambos presidentes acordaron una reunión de alto nivel sobre Ucrania la próxima semana, posiblemente seguida de su segunda cumbre presencial.

El propio Trump anunció luego que la cumbre podría tener lugar en Budapest, Hungría.

Trump y Ucrania

Por otra parte, Trump declaró el jueves que espera que el conflicto en Ucrania se resuelva a la brevedad.

"Creo que vamos a resolver esto, con suerte (será) pronto", declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Asimismo, el mandatario sostuvo que realizará una cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, que se celebrará aproximadamente dentro de dos semanas.

El propio Trump adelantó más temprano el jueves que el secretario de Estado (canciller), Marco Rubio encabezaría la primera ronda de conversaciones de su país con Rusia sobre Ucrania, en un lugar aún por determinar.

Duda sobre sanciones

Para Trump imponer nuevas sanciones contra Rusia podría ser inapropiado en vista de sus esfuerzos de paz, aunque no descarta por completo su implementación.

"Hablaré con ellos (en el Congreso) un poco más tarde, les informaré sobre esto y tomaremos la decisión correcta. No estoy en contra de nada, solo digo que podría no ser el momento ideal", dijo Trump a la prensa el jueves.

Según la base de datos Castellum.AI, se activaron unas 23.960 sanciones individuales y sectoriales contra Rusia desde el comienzo de su operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022 hasta el 15 de agosto de 2025.

(Sputnik)