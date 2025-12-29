Venezuela lidera el crecimiento económico de América Latina; crecerá 6,5% en 2025

Venezuela lidera el crecimiento económico de América Latina, según revela el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La nación bolivariana cierra este 2025 con un crecimiento de 6,5%, ampliamente superior al promedio latinoamericano que se ubica entre 2,3-2,4%. Para Uruguay se estima un crecimiento de 2,3%
Indica el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025, presentado este martes por la Cepal, la economía venezolana creció un 6,5% en 2025, la tasa más alta de la región. En 2024 fue de 8,5%. Y aunque se proyecta una desaceleración en 2026 (3%), sigue estando por encima del promedio.
Destaca, además, que la inflación en el país ha caído más del 87% en un año, pasando de hiperinflación a niveles de inflación alta pero manejable. Esto representa uno de los logros macroeconómicos más significativos en años recientes, comparado con las cifras históricas del país.
Cepal mantiene previsión
Cepal mantuvo su previsión de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) regional para 2025 en un 2,4%, y proyectó un 2,3% para 2026. Un contexto que hace más notable el desempeño proyectado para Venezuela, seguida en el ranking por Paraguay (5,5%), Argentina (4,3%) y Costa Rica (4%).
"El PIB per cápita de hoy día en la región es ligeramente mayor que el de hace 10 años, la pobreza detuvo su ritmo de reducción y se detuvo también la tendencia a la reducción de la informalidad", explicó el secretario ejecutivo del organismo, Manuel Salazar-Xirinachs. Ante este escenario, abogó por "políticas de desarrollo productivo de mayor ambición" combinadas con políticas macroeconómicas que movilicen recursos para la innovación y la creación de empleos de calidad.
Desempeño medio
Tras los líderes, un grupo de países centroamericanos y andinos como Guatemala (3,9%), Honduras (3,8%), Perú (3,2%) y Ecuador (3,2%) mostrarían un desempeño medio. Las mayores economías de Sudamérica, Brasil y Chile, crecerían moderadamente (2,5% cada una), al igual que Colombia (2,6%). Uruguay crecería 2,3%.
La excepción superlativa en el Caribe es Guyana, cuyo boom petrolero le daría un crecimiento estimado del 15,2% en 2025, aunque muy por debajo del extraordinario 43,6% registrado en 2024.
(En base a Cepal y Nodal)