Venezuela lidera el crecimiento económico de América Latina; crecerá 6,5% en 2025

Cepal mantiene previsión

Cepal mantuvo su previsión de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) regional para 2025 en un 2,4%, y proyectó un 2,3% para 2026. Un contexto que hace más notable el desempeño proyectado para Venezuela, seguida en el ranking por Paraguay (5,5%), Argentina (4,3%) y Costa Rica (4%).

"El PIB per cápita de hoy día en la región es ligeramente mayor que el de hace 10 años, la pobreza detuvo su ritmo de reducción y se detuvo también la tendencia a la reducción de la informalidad", explicó el secretario ejecutivo del organismo, Manuel Salazar-Xirinachs. Ante este escenario, abogó por "políticas de desarrollo productivo de mayor ambición" combinadas con políticas macroeconómicas que movilicen recursos para la innovación y la creación de empleos de calidad.

Desempeño medio

Tras los líderes, un grupo de países centroamericanos y andinos como Guatemala (3,9%), Honduras (3,8%), Perú (3,2%) y Ecuador (3,2%) mostrarían un desempeño medio. Las mayores economías de Sudamérica, Brasil y Chile, crecerían moderadamente (2,5% cada una), al igual que Colombia (2,6%). Uruguay crecería 2,3%.

La excepción superlativa en el Caribe es Guyana, cuyo boom petrolero le daría un crecimiento estimado del 15,2% en 2025, aunque muy por debajo del extraordinario 43,6% registrado en 2024.

(En base a Cepal y Nodal)