Muslera: el histórico arquero uruguayo que la FIFA no quiere reconocer

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) solicitó a la FIFA que Fernando Muslera sea reconocido como leyenda, puesto que esta es la quinta Copa del Mundo que disputará el arquero uruguayo, que se suma a un grupo selecto de futbolistas del mundo.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Muslera se convirtió en el primer y único futbolista uruguayo que ha formado parte de cinco Mundiales, tras integrar la nómina de la Celeste en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la edición conjunta de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
La FIFA no hizo lugar al pedido de la AUF
La solicitud realizada por el presidente de la AUF, Ignacio "Nacho" Alonso, estuvo fundamentada porque, justamente, el requisito del mayor órgano del fútbol internacional para conferir el estatus de leyenda es haber participado en cinco ediciones de la Copa Mundial de la FIFA.
En declaraciones a ESPN, Alonso recordó la historia de los jugadores que han alcanzado este hito, al afirmar: “Es lógico que Fernando es leyenda. Cuando vos llegás al quinto Mundial… Cuando yo era chico, el único que había podido jugar cinco había sido Antonio Carbajal. Y ahora Messi, Cristiano Ronaldo y Ochoa llegan al sexto”, expresó el máximo responsable de la AUF.
Según detalló el presidente, la FIFA permite a quienes alcanzan la marca de cinco participaciones portar un parche especial en la camiseta, distintivo que los identifica como leyendas de la Copa Mundial. En ese sentido, Alonso enfatizó que el caso de Muslera reúne todos los requisitos para recibir esta distinción.
“Muslera es uno de los jugadores que la historia de los Mundiales tocó con la varita mágica al estar en cinco competiciones, por lo tanto ni que hablar que es una leyenda, y merece la consideración como tal”, subrayó el dirigente.
Sin embargo, en el último mundial, Muslera no disputó ningún minuto de juego y para la FIFA eso es determinante para no otorgarle la distinción de leyenda.