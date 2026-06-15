Muslera: el histórico arquero uruguayo que la FIFA no quiere reconocer

En declaraciones a ESPN, Alonso recordó la historia de los jugadores que han alcanzado este hito, al afirmar: “Es lógico que Fernando es leyenda. Cuando vos llegás al quinto Mundial… Cuando yo era chico, el único que había podido jugar cinco había sido Antonio Carbajal. Y ahora Messi, Cristiano Ronaldo y Ochoa llegan al sexto”, expresó el máximo responsable de la AUF.

Según detalló el presidente, la FIFA permite a quienes alcanzan la marca de cinco participaciones portar un parche especial en la camiseta, distintivo que los identifica como leyendas de la Copa Mundial. En ese sentido, Alonso enfatizó que el caso de Muslera reúne todos los requisitos para recibir esta distinción.

“Muslera es uno de los jugadores que la historia de los Mundiales tocó con la varita mágica al estar en cinco competiciones, por lo tanto ni que hablar que es una leyenda, y merece la consideración como tal”, subrayó el dirigente.

Sin embargo, en el último mundial, Muslera no disputó ningún minuto de juego y para la FIFA eso es determinante para no otorgarle la distinción de leyenda.