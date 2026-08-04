Vacunas contra meningococo: se agotaron los cupos y Lustemberg salió al cruce de las críticas

El MSP publicó información importante:

Es indispensable concurrir al vacunatorio con la cédula de identidad del niño, niña o adolescente. Si se agenda una persona que no pertenece a este grupo, no podrá recibir la vacuna, aunque tenga una reserva confirmada.

Los niños y niñas comprendidos en los demás grupos definidos en la estrategia de vacunación (2 meses, 4 meses y 15 meses de edad para vacuna MenB y niños y niñas de 12 meses para vacuna Menfive®) no necesitan agendarse. Pueden concurrir directamente a cualquier vacunatorio habilitado, como se viene realizando hasta el momento.

Para agendar a niños y adolescentes de 9 a 15 años se necesita poner el número de la cédula de identidad, la fecha de nacimiento y un número y mail de contacto. Al mail llegará la confirmación de la reserva.

El último paso es responder una pregunta fácil, que se utiliza como método de validación sencilla y breve.

Lustemberg sale al cruce

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, salió al cruce de los cuestionamientos recibidos este lunes por la falta de cupos para vacunar a niños y adolescentes contra el meningococo.

"No tiene punto de comparación. Y no tiene sentido comparar", comenzó la titular del MSP en redes. "La agenda ha logrado ordenar una situación imprevista como el aumento de casos y la ampliación de una vacuna que desde el 2025 es gratuita y que por este año vamos a poder darle al resto de los niños y niñas", sostuvo.

"La semana pasada habilitamos una agenda con una gran cantidad de cupos hoy lo duplicamos e igual se llenó y ahora estamos trabajando para tener más cupos, la intención es que las personas puedan ir a un lugar y obtener la vacuna sin perder tiempo y cada vez vamos más ampliando la cantidad de cupos. Con la cooperación de AGESIC y su agenda hemos logrado construir rápidamente una herramienta para resolver esto", adelantó.

"Es una gran noticia que haya mucha más gente vacunándose, que lo que había hasta el momento de empezar la agenda y con los cupos que se van a ir habilitando, vamos a lograr entre todos y todas genera el efecto rebaño. Una situación excepcional requiere mecanismos excepcionales y se están trabajando", concluyó.

Lustemberg reaccionó ante un usuario que en redes sociales comparó la organización de la vacunación contra el meningococo con la de la vacuna del covid, durante la pandemia.