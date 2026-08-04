Tiroteo en el Parque: descartan vínculo con el fútbol e investigan ajuste entre bandas

El ataque ocurrió en la intersección de Tristán Azambuya y Luis Surraco, en el barrio La Blanqueada. Los disparos, efectuados en modalidad de ráfaga, provocaron momentos de pánico entre los hinchas que abandonaban el estadio.

Como consecuencia de la balacera, tres personas resultaron heridas. Una mujer de 20 años recibió un disparo en una pierna, otro joven de la misma edad fue baleado en un omóplato y un hombre de 30 años sufrió una herida de arma de fuego en un brazo. Los tres permanecen fuera de peligro.

De acuerdo con las autoridades, los atacantes se desplazaban en una camioneta que fue abandonada e incendiada minutos después en la esquina de Siena y Eduardo Canstatt, en el barrio Mercado Modelo. Vecinos declararon que un automóvil blanco aguardaba en el lugar para facilitar la fuga de los ocupantes.

Nacional se deslinda del conflicto

Fuentes del Club Nacional de Football dijeron este lunes de mañana que el tema es "ajeno al club”; un planteo que va en línea con las primeras hipótesis de las investigaciones policiales. Además, otra fuente cercana al club aclaró que “fue algo que sucedió en la vía pública”.

Según la información policial manejada por los investigadores, los tres heridos son hinchas de Nacional y habían asistido al partido. Pese a que ninguno tiene antecedentes penales, registran indagatorias previas vinculadas a investigaciones por drogas en la zona de Plácido Ellauri, un elemento que reforzó la principal línea investigativa de que se trata de un posible ajuste de cuentas.

Plácido Ellauri, como su vecino Nuevo Ellauri, no son un barrio identificado por el Instituto Nacional de Estadística. Todos ellos, como el Marconi, pertenecen a Casavalle.