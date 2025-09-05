Niños de Colonia presenciaron el partido Uruguay-Perú gracias a iniciativa de turismo social

El viaje también se concretó con el apoyo de la Intendencia de Montevideo, confirmó la gerenta de Uruguay Crece Contigo, Virginia Cardozo. “Para muchos, es la primera vez que visitan Montevideo; creo que es una instancia que nos ayuda a caminar hacia la equidad y a pensar en un país con derechos para todos”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, subrayó que el turismo es un derecho humano e informó que ya se concretaron tres encuentros en el marco del Sistema de Turismo Social. En la próxima reunión de ese ámbito, se incorporará a los operadores privados, adelantó.

Derecho a la recreación

La delegación se trasladó en microbuses desde Nueva Palmira, Carmelo, Colonia del Sacramento, Juan Lacaze y Nueva Helvecia.

Al llegar a Montevideo, fue recibida por autoridades en la sede del Ministerio de Turismo. Posteriormente, realizó un paseo guiado por la rambla de la capital y otros atractivos turísticos, antes de ingresar a la tribuna Olímpica del estadio Centenario para presenciar el partido. Para la mayoría, fue la primera experiencia en este escenario deportivo.