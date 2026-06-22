Noruega y Senegal se roban las miradas en el choque nocturno

Con dos partidos esta noche, se estará cerrando una nueva jornada de la fase de grupos del Mundial en dónde destaca el choque entre Noruega y Senegal. El jueves habrá cuatro partidos que marcarán el final de la segunda fecha.
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Desde las 21:00 horas, Noruega se enfrentará a Senegal en un partido más que atractivo que tendrá lugar en el MetLife Stadium de la ciudad de New Jersey. El brasilero Wilton Sampaio será el árbitro para este encuentro.
El elenco noruego ganó con claridad en su debut, y saldrá esta noche a buscar la definición a la siguiente fase. Por su parte, el equipo africano resistió pero terminó cediendo ante Francia por lo que deberá ganar si quiere mantener su ilusión.
Finalmente, cuando el reloj marque la medianoche, el esloveno Slavko Vincic pitará el comienzo del partido en el Levi's Stadium de Santa Clara, para que Jordania se mida ante Argelia. Ambos perdieron en su debut y una nueva derrota los eliminará del Mundial.
Los partidos del jueves por el Mundial
A continuación repasamos los partidos que tendrán lugar este jueves.
- 14:00 - Portugal vs Uzbekistán
- 17:00 - Inglaterra vs Ghana
- 20:00 - Panamá vs Croacia
- 23:00 - Colombia vs RD Congo