Con 123 votos a favor -Uruguay entre ellos-, 52 abstenciones y tres en contra, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una declaración que reconoce el tráfico de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos como el crimen más grave contra la humanidad.
propuesta africana
ONU considera el tráfico de esclavos como el crimen más grave contra la humanidad
Uruguay, junto a otros 122 países, aprobó en la ONU una resolución propuesta por Ghana que condena la trata de esclavos.