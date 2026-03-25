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propuesta africana

ONU considera el tráfico de esclavos como el crimen más grave contra la humanidad

Uruguay, junto a otros 122 países, aprobó en la ONU una resolución propuesta por Ghana que condena la trata de esclavos.

La ONU condena la esclavitud.

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Con 123 votos a favor -Uruguay entre ellos-, 52 abstenciones y tres en contra, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una declaración que reconoce el tráfico de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos como el crimen más grave contra la humanidad.

La declaración fue impulsada por Ghana y coopatrocinada por Colombia.

Esta propuesta fue aprobada el pasado el 15 de febrero de 2026, en la cumbre de la Unión Africana celebrada en Addis Abeba. En la ocasión, el presidente ghanés John Dramani Mahama anunció que su país presentaría un proyecto de resolución ante la Asamblea General de la ONU en marzo.

Su objetivo es reconocer oficialmente la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racializada como "el crimen más grave contra la humanidad".

Uruguay fue uno de los 123 países que votaron a favor de la declaración, al tiempo que solo Estados Unidos, Israel y Argentina votaron en contra.

Todos los países europeos, a excepción de Rusia que votó favorablemente, se abstuvieron.

Recuerda la resolución, que coincide con el 25º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban, afirma que la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos representan "la injusticia más inhumana y duradera contra la humanidad" debido a "su magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas que siguen estructurando la vida de todas las personas a través de regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital".

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