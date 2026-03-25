ONU considera el tráfico de esclavos como el crimen más grave contra la humanidad

Su objetivo es reconocer oficialmente la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racializada como "el crimen más grave contra la humanidad".

Uruguay fue uno de los 123 países que votaron a favor de la declaración, al tiempo que solo Estados Unidos, Israel y Argentina votaron en contra.

Todos los países europeos, a excepción de Rusia que votó favorablemente, se abstuvieron.

Recuerda la resolución, que coincide con el 25º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban, afirma que la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos representan "la injusticia más inhumana y duradera contra la humanidad" debido a "su magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas que siguen estructurando la vida de todas las personas a través de regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital".