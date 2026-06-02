Anunciaron comisión para el Mundial 2030; quienes la integran y cual es su cometido

En ese sentido, el equipo definirá en próximas semanas los alcances del proyecto, requerimientos, obras y recepción de ideas provenientes de los diferentes interesados en participar del proceso.

Lorenzo, representante del Poder Ejecutivo en la comisión, indicó que la Secretaría Nacional del Deporte participará en las deliberaciones del grupo de trabajo. Asimismo, subrayó que la organización de la contienda deportiva será una instancia que convocará a distintas áreas del gobierno que integrarán distintos aspectos del proceso.

Partido inaugural en Uruguay

El partido inaugural se jugará en el Estadio Centenario. Posteriormente, ras las selecciones de Uruguay, Argentina y Paraguay jugarán sus primeros encuentros en sus respectivos países antes de que el campeonato continúe en España, Portugal y Marruecos.

La FIFA confirmó que las selecciones de Uruguay, Argentina y Paraguay, al igual que los países sede principales (España, Portugal y Marruecos), clasificarán automáticamente a la fase final del torneo.