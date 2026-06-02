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Política Mundial 2030 |

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Anunciaron comisión para el Mundial 2030; quienes la integran y cual es su cometido

La comisión deberá encargarse de coordinar todo lo relativo a la participación de Uruguay como una de las sedes del Mundial 2030.

Quedó integrada la comisión para el Mundial 2030.

Quedó integrada la comisión para el Mundial 2030.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Quedó conformada la comisión para el Mundial 2030, la que tendrá como cometido central coordinar todo lo relacionado a la participación de Uruguay como una de las sedes. El grupo estará integrado por representantes del Poder Ejecutivo, de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF) y la Intendencia de Montevideo (IM).

A efectos de conmemorarse los 100 años del primer Mundial de la FIFA, disputado en 1930 en Montevideo, la capital uruguaya será escenario del primer partido de la Copa FIFA 2030. Para ese acontecimiento, el presidente Yamandú Orsi formará una comisión dedicada a las tareas preparatorias.

Con este fin, el presidente encabezó este martes una reunión con el secretario nacional del Deporte, Alejandro Pereda; la subdirectora nacional de esa dependencia, Gabriela Freire; el intendente de Montevideo, Mario Bergara; el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso; el integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, Eduardo Ache, y el representante del Poder Ejecutivo en este grupo de trabajo, Fernando Lorenzo.

En ese sentido, el equipo definirá en próximas semanas los alcances del proyecto, requerimientos, obras y recepción de ideas provenientes de los diferentes interesados en participar del proceso.

Lorenzo, representante del Poder Ejecutivo en la comisión, indicó que la Secretaría Nacional del Deporte participará en las deliberaciones del grupo de trabajo. Asimismo, subrayó que la organización de la contienda deportiva será una instancia que convocará a distintas áreas del gobierno que integrarán distintos aspectos del proceso.

Partido inaugural en Uruguay

El partido inaugural se jugará en el Estadio Centenario. Posteriormente, ras las selecciones de Uruguay, Argentina y Paraguay jugarán sus primeros encuentros en sus respectivos países antes de que el campeonato continúe en España, Portugal y Marruecos.

La FIFA confirmó que las selecciones de Uruguay, Argentina y Paraguay, al igual que los países sede principales (España, Portugal y Marruecos), clasificarán automáticamente a la fase final del torneo.

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