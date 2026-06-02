Quedó conformada la comisión para el Mundial 2030, la que tendrá como cometido central coordinar todo lo relacionado a la participación de Uruguay como una de las sedes. El grupo estará integrado por representantes del Poder Ejecutivo, de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF) y la Intendencia de Montevideo (IM).
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Anunciaron comisión para el Mundial 2030; quienes la integran y cual es su cometido
La comisión deberá encargarse de coordinar todo lo relativo a la participación de Uruguay como una de las sedes del Mundial 2030.