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Sociedad adolescente | tiros | Piedras Blancas

Cuatro años al Inisa

Adolescente de 14 años fue condenado por matar a tiros a otro de 15 en Piedras Blancas

El homicidio ocurrió el pasado 4 de abril en la calle Leandro Gómez, en Piedras Blancas. El atacante pasó en moto y disparó contra el adolescente de 15 años.

Justicia aclaró homicidio de adolescente de 15 años ocurrido en abril.

Justicia aclaró homicidio de adolescente de 15 años ocurrido en abril.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La Justicia condenó este martes a un adolescente de 14 años por el homicidio de otro de 15, asesinado a tiros el 4 de abril en la calle Leandro Gómez, en el barrio Piedras Blancas. La Fiscalía de Adolescentes de 1º Turno logró la condena del menor mediante un proceso simplificado.

Deberá cumplir una pena de 4 años y 2 meses de internación en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

El homicidio en Piedras Blancas y la investigación

En la tarde del sábado 4 de abril, efectivos de la Policía encontraron a la víctima caída en el patio de una casa, y la trasladó a la policlínica de Malinas, donde se constató su fallecimiento.

La investigación indicó, según consignó Subrayado, que el adolescente de 15 años fue atacado a tiros desde una moto, luego corrió y terminó cayendo en el patio de la casa. En la escena del crimen se encontraron 11 casquillos de bala calibre 45 mm.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía investigó el homicidio y el pasado lunes 1° por la mañana hizo un allanamiento en una vivienda en Piedras Blancas, donde detuvo al adolescente de 14 años.

Como prueba, los investigadores incautaron la vestimenta que el adolescente usó en el crimen.

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