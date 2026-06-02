La Justicia condenó este martes a un adolescente de 14 años por el homicidio de otro de 15, asesinado a tiros el 4 de abril en la calle Leandro Gómez, en el barrio Piedras Blancas. La Fiscalía de Adolescentes de 1º Turno logró la condena del menor mediante un proceso simplificado.
Cuatro años al Inisa
Adolescente de 14 años fue condenado por matar a tiros a otro de 15 en Piedras Blancas
El homicidio ocurrió el pasado 4 de abril en la calle Leandro Gómez, en Piedras Blancas. El atacante pasó en moto y disparó contra el adolescente de 15 años.