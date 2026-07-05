Oposición fulmina a directora de Cambio Climático por un insólito Lapsus linguae

"Kakocracia" y ataques

Los principales referentes de la oposición no tardaron en usar el error para golpear duramente la gestión del Frente Amplio:

Diego Rodríguez (Edil de Montevideo - Partido Nacional) fue uno de los más duros al sugerir que Souza tuvo que salir a aclarar el tema solo porque “el coach contratado por el gobierno le dijo que es una burra”. Remató con un tajante: “Así estamos, así es el Frente Amplio. Pobre Uruguay. Se van”.

Gabriel Gurméndez (Diputado - Partido Colorado)posteó: “¡Bienvenidos a la kakocracia! Del griego: gobierno de los peores, de la ineptitud”.

"Deshonestidad intelectual"

Ante el feroz ensañamiento, el oficialismo no se quedó de brazos cruzados. El senador frenteamplista Eduardo Brenta salió en defensa de la jerarca y cruzó con dureza a los críticos, acusándolos de oportunistas.

Según Brenta, utilizar un simple error lingüístico que la propia directora reconoció de inmediato para intentar descalificarla en bloque, no solo demuestra una "profunda ignorancia" sobre la enorme capacidad y formación técnica de Souza, sino también una actitud "escasamente honesta intelectualmente" por parte de la oposición.