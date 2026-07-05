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insólito | lapsus linguae |

deshonestidad intelectual

Oposición fulmina a directora de Cambio Climático por un insólito Lapsus linguae

Un insólito error desató un feroz ataque opositor. Tras una declaración sobre el sistema energético, la oposición tildó la gestión de "kakocracia".

María Fernanda Souza, actual Directora Nacional de Cambio Climático. La oposición la acusó luego de un insólito lapsus linguae.&nbsp;

María Fernanda Souza, actual Directora Nacional de Cambio Climático. La oposición la acusó luego de un insólito lapsus linguae. 
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Un insólito error desató un feroz ataque luego de que María Fernanda Souza, actual Directora Nacional de Cambio Climático cometiera un Lapsus Linguae, es decir un error de la lengua en el que se dice una palabra por otra. Eso no detuvo la crítica de la oposición que tildó la gestión de "kakocracia", mientras el oficialismo denunció "bajeza intelectual".

Un error

Todo comenzó cuando María Fernanda Souza, actual Directora Nacional de Cambio Climático, intentó explicar en una entrevista televisiva el éxito de la transición energética uruguaya. Sin embargo, sus palabras la traicionaron al asegurar textualmente: “Pasamos de un modelo de producción de energía en base a energía hidráulica, pero que requería prender represas y quemar combustibles fósiles, a un modelo de molinos de viento”.

La frase recorrió las redes sociales. Ante la ola de burlas y cuestionamientos, la jerarca tuvo que salir rápidamente a aclarar en su cuenta de X que sufrió un "furcio" y que, en realidad, quiso decir que lo que se encendían eran las "centrales" térmicas, y no las represas hidráulicas.

"Kakocracia" y ataques

Los principales referentes de la oposición no tardaron en usar el error para golpear duramente la gestión del Frente Amplio:

Diego Rodríguez (Edil de Montevideo - Partido Nacional) fue uno de los más duros al sugerir que Souza tuvo que salir a aclarar el tema solo porque “el coach contratado por el gobierno le dijo que es una burra”. Remató con un tajante: “Así estamos, así es el Frente Amplio. Pobre Uruguay. Se van”.

Gabriel Gurméndez (Diputado - Partido Colorado)posteó: “¡Bienvenidos a la kakocracia! Del griego: gobierno de los peores, de la ineptitud”.

"Deshonestidad intelectual"

Ante el feroz ensañamiento, el oficialismo no se quedó de brazos cruzados. El senador frenteamplista Eduardo Brenta salió en defensa de la jerarca y cruzó con dureza a los críticos, acusándolos de oportunistas.

Según Brenta, utilizar un simple error lingüístico que la propia directora reconoció de inmediato para intentar descalificarla en bloque, no solo demuestra una "profunda ignorancia" sobre la enorme capacidad y formación técnica de Souza, sino también una actitud "escasamente honesta intelectualmente" por parte de la oposición.

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