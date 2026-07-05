Un insólito error desató un feroz ataque luego de que María Fernanda Souza, actual Directora Nacional de Cambio Climático cometiera un Lapsus Linguae, es decir un error de la lengua en el que se dice una palabra por otra. Eso no detuvo la crítica de la oposición que tildó la gestión de "kakocracia", mientras el oficialismo denunció "bajeza intelectual".
deshonestidad intelectual
Oposición fulmina a directora de Cambio Climático por un insólito Lapsus linguae
Un insólito error desató un feroz ataque opositor. Tras una declaración sobre el sistema energético, la oposición tildó la gestión de "kakocracia".