Tres muertos y un adolescente grave tras el incendio de una vivienda en Piedras Blancas

Tragedia en el barrio

El despliegue de emergencia, que incluyó a varias unidades operativas y al 911, constató que las llamas habían tomado por completo la propiedad. En medio de las maniobras de extinción, el personal policial y de bomberos logró retirar del interior a un adolescente de 15 años que presentaba signos severos de intoxicación. El menor fue derivado de inmediato a la Policlínica Capitán Tula, donde permanece internado.