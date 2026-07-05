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Sociedad

Tragedia en Piedras Blancas

Tres muertos y un adolescente grave tras el incendio de una vivienda en Piedras Blancas

La vivienda sufrió pérdidas totales. Un adolescente de 15 años fue rescatado inconsciente y derivado de urgencia a un centro asistencial.

La vivienda sufrió pérdidas totales. Un adolescente de 15 años fue rescatado inconsciente y derivado de urgencia a un centro asistencial.

La vivienda sufrió pérdidas totales. Un adolescente de 15 años fue rescatado inconsciente y derivado de urgencia a un centro asistencial.

 Maxi Peña a través de Teledoce
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Un equipo pericial de la Dirección Nacional de Bomberos y la Fiscalía de Flagrancia trabajan de forma conjunta para esclarecer las causas de un incendio que costó la vida de tres personas en una vivienda ubicada en Piedras Blancas. Un adolescente de 15 años se encuentra grave.

El trágico episodio tuvo lugar este sábado en una construcción de bloques y techo liviano situada entre las calles Dunant y Azotea de Lima. Hasta el momento, las autoridades no han informado cuáles fueron las causas del incendio.

Tragedia en el barrio

El despliegue de emergencia, que incluyó a varias unidades operativas y al 911, constató que las llamas habían tomado por completo la propiedad. En medio de las maniobras de extinción, el personal policial y de bomberos logró retirar del interior a un adolescente de 15 años que presentaba signos severos de intoxicación. El menor fue derivado de inmediato a la Policlínica Capitán Tula, donde permanece internado.

Dentro de la vivienda, específicamente en un espacio destinado a trabajos de tapicería, se constató el fallecimiento de tres adultos: una mujer de 44 años y dos hombres de 47 y 25 años. Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué provocó el inicio del fuego.

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