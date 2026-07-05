Un equipo pericial de la Dirección Nacional de Bomberos y la Fiscalía de Flagrancia trabajan de forma conjunta para esclarecer las causas de un incendio que costó la vida de tres personas en una vivienda ubicada en Piedras Blancas. Un adolescente de 15 años se encuentra grave.
Tragedia en Piedras Blancas
Tres muertos y un adolescente grave tras el incendio de una vivienda en Piedras Blancas
La vivienda sufrió pérdidas totales. Un adolescente de 15 años fue rescatado inconsciente y derivado de urgencia a un centro asistencial.