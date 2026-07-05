Inumet prevé lluvias escasas, nubosidad y mínimas que tocan los 0°C

Por su parte, el norte del país experimentará condiciones similares. Tanto el noroeste como el noreste registrarán marcas térmicas de 3°C en las primeras horas, con una tarde que se mantendrá neblinosa y con precipitaciones escasas, alcanzando máximas de 14°C y 15°C respectivamente. Un escenario casi idéntico vivirá el centro-sur, atrapado en un domingo de cielo cerrado y máximas de 12°C.

La humedad gana en la costa este

En Punta del Este la situación estará dominada por el aire marítimo y la falta de sol. La mañana se presenta con baja probabilidad de lluvias pero con bancos de niebla muy importantes, mientras que la tarde continuará nubosa y fría, moviéndose en una franja térmica muy estrecha entre los 8°C de mínima y los 12°C de máxima.

El sol asoma en la semana

Para quienes ya están pensando en el lunes, el reporte de Inumet trae un alivio parcial. La tendencia para los próximos días marca una mejora gradual del tiempo con una disminución de la nubosidad. De todas formas, no hay que descuidarse: las heladas continuarán y se espera el ingreso de vientos del oeste con algunas rachas fuertes.