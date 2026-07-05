Inumet prevé lluvias escasas, nubosidad y mínimas que tocan los 0°C

El invierno no da tregua y este domingo se presenta ideal para quedarse adentro. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un reporte que da cuenta de temperaturas muy bajas que rondarán los 0°C, nubosidad y niebla. Se registrarán heladas en todo el país.
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Las heladas se imponen en el interior
La madrugada y la mañana comenzaron con heladas intensas en varios puntos del país, especialmente en el suroeste, donde el termómetro tocó los 0°C de mínima para luego escalar apenas hasta los 12°C por la tarde. El este no se quedó atrás en el registro congelante, iniciando el día con apenas 1°C. En ambas regiones, el cielo permanecerá cubierto y persistirá una alta humedad que decantará en neblinas y lloviznas aisladas durante el resto de la jornada.
Inestabilidad en la capital y el norte
Para Montevideo y el área metropolitana, el domingo transcurrirá entre nubes y humedad. La mañana arranca con probables precipitaciones y, aunque hacia la tarde el agua dará un breve respiro para convertirse en lluvias escasas, el ambiente seguirá sumamente frío, con una mínima de 7°C y una máxima estimada en los 12°C.
Por su parte, el norte del país experimentará condiciones similares. Tanto el noroeste como el noreste registrarán marcas térmicas de 3°C en las primeras horas, con una tarde que se mantendrá neblinosa y con precipitaciones escasas, alcanzando máximas de 14°C y 15°C respectivamente. Un escenario casi idéntico vivirá el centro-sur, atrapado en un domingo de cielo cerrado y máximas de 12°C.
La humedad gana en la costa este
En Punta del Este la situación estará dominada por el aire marítimo y la falta de sol. La mañana se presenta con baja probabilidad de lluvias pero con bancos de niebla muy importantes, mientras que la tarde continuará nubosa y fría, moviéndose en una franja térmica muy estrecha entre los 8°C de mínima y los 12°C de máxima.
El sol asoma en la semana
Para quienes ya están pensando en el lunes, el reporte de Inumet trae un alivio parcial. La tendencia para los próximos días marca una mejora gradual del tiempo con una disminución de la nubosidad. De todas formas, no hay que descuidarse: las heladas continuarán y se espera el ingreso de vientos del oeste con algunas rachas fuertes.