"No podemos decir que fuimos los más perjudicados porque es un 10% de aranceles. Pero tenemos la expectativa de poder conversar con EEUU porque cuando hablamos con diplomáticos de ese país, ellos plantean que hay sentarse a negociar. Me consta que hay una predisposición al diálogo y que no están todas las puertas cerradas", aseguró el mandatario en rueda de prensa.