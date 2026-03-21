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Uruguay bajo alerta por fuertes tormentas, granizo y rachas de vientos

Alerta meteorológica en Uruguay: frente frío provocará lluvias intensas y vientos del suroeste hoy. Se recomienda precaución en zonas costeras.

Alerta por tormentas en Uruguay

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Tras un inicio de marzo con temperaturas fluctuantes, Uruguay enfrenta hoy una jornada de inestabilidad climática significativa. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), en conjunto con modelos internacionales y regionales como Windguru y MetSul, coinciden alertar por un desmejoramiento temporario con ráfagas de viento y precipitaciones.

1. Informe oficial: Inumet

El organismo oficial ha emitido una advertencia meteorológica vigente por tormentas fuertes y puntualmente severas. Se espera que el fenómeno afecte principalmente la zona sur y este durante la tarde de hoy.

  • Sábado 21: Máxima de 24°C y mínima de 17°C. Cielo cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas.

  • Vientos: Predominio del NE rotando al SW, con rachas que pueden alcanzar los 60 km/h en zonas costeras y ser superiores en áreas de tormenta.

  • Perspectiva: Se prevé una mejora hacia la noche, con un descenso de temperatura para el domingo (mínima de 14°C).

2. Proyección de viento y oleaje: Windguru

Para los usuarios en zonas costeras y navegantes, Windguru reporta condiciones de viento moderado a fuerte en los principales puntos de la costa:

  • Montevideo (Playa Malvín): Vientos sostenidos del sector Sur-Suroeste durante la tarde, con picos de intensidad entre las 15:00 y 18:00 horas.

  • Punta del Este: Se observa un incremento en el oleaje asociado a la rotación del viento al SW, lo que generará condiciones de mar picado hacia el final del día.

3. Análisis regional: MetSul

La agencia meteorológica brasileña MetSul destaca la formación de una depresión sobre el Río de la Plata. Este sistema es el responsable de la inestabilidad que afecta no solo a Uruguay, sino también al sur de Brasil. Advierten sobre la posibilidad de caída de granizo de forma muy localizada y una rápida transición hacia una masa de aire más seca y fría que se instalará mañana domingo.

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