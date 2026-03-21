Uruguay bajo alerta por fuertes tormentas, granizo y rachas de vientos

Tras un inicio de marzo con temperaturas fluctuantes, Uruguay enfrenta hoy una jornada de inestabilidad climática significativa. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), en conjunto con modelos internacionales y regionales como Windguru y MetSul, coinciden alertar por un desmejoramiento temporario con ráfagas de viento y precipitaciones.
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1. Informe oficial: Inumet
El organismo oficial ha emitido una advertencia meteorológica vigente por tormentas fuertes y puntualmente severas. Se espera que el fenómeno afecte principalmente la zona sur y este durante la tarde de hoy.
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Sábado 21: Máxima de 24°C y mínima de 17°C. Cielo cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas.
Vientos: Predominio del NE rotando al SW, con rachas que pueden alcanzar los 60 km/h en zonas costeras y ser superiores en áreas de tormenta.
Perspectiva: Se prevé una mejora hacia la noche, con un descenso de temperatura para el domingo (mínima de 14°C).
2. Proyección de viento y oleaje: Windguru
Para los usuarios en zonas costeras y navegantes, Windguru reporta condiciones de viento moderado a fuerte en los principales puntos de la costa:
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Montevideo (Playa Malvín): Vientos sostenidos del sector Sur-Suroeste durante la tarde, con picos de intensidad entre las 15:00 y 18:00 horas.
Punta del Este: Se observa un incremento en el oleaje asociado a la rotación del viento al SW, lo que generará condiciones de mar picado hacia el final del día.
3. Análisis regional: MetSul
La agencia meteorológica brasileña MetSul destaca la formación de una depresión sobre el Río de la Plata. Este sistema es el responsable de la inestabilidad que afecta no solo a Uruguay, sino también al sur de Brasil. Advierten sobre la posibilidad de caída de granizo de forma muy localizada y una rápida transición hacia una masa de aire más seca y fría que se instalará mañana domingo.