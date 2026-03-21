Uruguay bajo alerta por fuertes tormentas, granizo y rachas de vientos

Montevideo (Playa Malvín): Vientos sostenidos del sector Sur-Suroeste durante la tarde, con picos de intensidad entre las 15:00 y 18:00 horas.

Punta del Este: Se observa un incremento en el oleaje asociado a la rotación del viento al SW, lo que generará condiciones de mar picado hacia el final del día.

3. Análisis regional: MetSul

La agencia meteorológica brasileña MetSul destaca la formación de una depresión sobre el Río de la Plata. Este sistema es el responsable de la inestabilidad que afecta no solo a Uruguay, sino también al sur de Brasil. Advierten sobre la posibilidad de caída de granizo de forma muy localizada y una rápida transición hacia una masa de aire más seca y fría que se instalará mañana domingo.