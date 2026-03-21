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Política Milei | Manuel Adorni |

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¿Quién es el uruguayo que pagó el viaje en avión privado de vocero de Milei?

El vuelo de ida lo pagó Imhouse SA a la empresa Alpha Centauri, encargada de prestar el servicio aéreo. El de regreso un uruguayo.

Manuel Adorni y Javier Milei en una causa con un uruguayo involucrado.

Manuel Adorni y Javier Milei en una causa con un uruguayo involucrado.
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Por Redacción Caras y Caretas

La investigación judicial sobre el viaje del jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, a Punta del Este sumó en las últimas horas un dato central: se logró determinar quién pagó el vuelo de ida en avión privado que utilizó el funcionario junto a su familia durante el último feriado de Carnaval.

Sin embargo, todavía falta determinar quien pagó el regreso pero ya se sabe que fue un uruguayo que será citado por la justicia argentina.

Jefe de Gabinete de Milei

De acuerdo con documentación incorporada al expediente que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, el traslado fue abonado por la productora Imhouse SA, vinculada al periodista uruguayo Marcelo Grandio, amigo personal de Adorni y quien trabaja en la TV Pública. En la causa se detalla que "el vuelo de ida lo pagó Imhouse SA a la empresa Alpha Centauri", encargada de prestar el servicio aéreo.

El pago se realizó mediante una transferencia bancaria por $6.984.180, cifra equivalente a unos u$s4.800 al momento de la operación, según surge de las facturas analizadas por la Justicia.

El caso tomó visibilidad pública a partir de las declaraciones del propio Grandio, que generaron dudas por sus inconsistencias. En un primer momento, sostuvo que el viaje había sido abonado con dinero personal. Sin embargo, luego aseguró que el funcionario le había reintegrado el costo, e incluso mencionó la utilización de fondos estatales. Más tarde, intentó aclarar que cada pasajero pagó su parte del traslado.

El viaje de regreso lo pagó otroi uruguayo y las investigaciones apuntan a conocer su vinculación.

Contradicciones de Adorni

Estas contradicciones derivaron en nuevas medidas judiciales orientadas a esclarecer cómo se financió el vuelo y cuál fue el recorrido del dinero. En ese marco, el fiscal Pollicita dispuso una serie de diligencias para reconstruir la operatoria completa.

Entre ellas, solicitó citar a Grandio a declaración testimonial y analizar las entrevistas públicas en las que participó junto a Adorni. Además, requirió información a la ANAC sobre los planes de vuelo del avión utilizado —un Honda Jet— que partió desde San Fernando con destino al aeropuerto de Laguna del Sauce, en Uruguay.

También se pidió la intervención de la Dirección General de Aduanas para determinar si se realizaron los controles correspondientes sobre los pasajeros, el equipaje y eventuales declaraciones de dinero o bienes. En paralelo, la investigación apunta a seguir la trazabilidad de los fondos utilizados, mediante el análisis de registros contables y movimientos bancarios de las firmas involucradas.

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