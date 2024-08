Orsi criticó día y momento en que se comunicó sanción a futbolistas uruguayos

Las sanciones a los futbolistas uruguayos

Conmebol sancionó a Darwin Núñez con 5 partidos, Rodrigo Bentancur 4 partidos, mientras que Mathías Olivera, Ronald Araujo y José María Giménez deberán cumplir 3 partidos cada uno.

A Núñez, además de la suspensión por 5 partidos, se le impuso una multa de US$ 20.000. La multa por Bentancur es de US$ 16.000 y las de Olivera, Araujo y Giménez por US$ 12.000 cada una.

Asimismo, fueron multados los futbolistas Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Santiago Mele y Facundo Pellistri, con US$ 5.000 cada uno.

También se le impuso una multa económica de US$ 20.000 a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El total económico de las multas impuestas por Conmebol es de US$ 122.000.

Se sancionó también al dirigente Marcelo García con la prohibición de ingresar a estadios en competiciones organizadas por Conmebol por un período de 6 meses.