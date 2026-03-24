Monarquía de Arabia Saudita presiona a EEUU para continuar la guerra contra Irán

No obstante, Riad ha negado que el príncipe heredero haya presionado a Trump para que prolongue la guerra, recalcando que el reino siempre ha abogado por una "resolución pacífica" del conflicto, si bien confirmó contactos "estrechos" con el gobierno de EEUU.

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Arabia Saudita evalúa su ingreso a la guerra

Sin embargo, otras versiones apuntan que aliados de EEUU en el golfo Pérsico se inclinan hacia una participación más directa en la guerra contra Irán, endureciendo su postura, tras sufrir una serie de ataques que han perturbado sus economías y amenazan con dar a Teherán una influencia duradera sobre el estrecho de Ormuz, informó el The Wall Street Journal.

Informantes de ese medio, sostienen que el príncipe heredero de Arabia Saudita busca restablecer la disuasión y está cerca de decidir sumarse a los ataques. "Solo es cuestión de tiempo" antes de que el reino entre en la guerra, señala una de las fuentes.

En ese sentido, Arabia Saudita aceptó recientemente permitir que las fuerzas de EEUU utilicen su base aérea Rey Fahd, a pesar de que antes del inicio de las hostilidades, el reino había declarado que no permitiría que sus instalaciones ni su espacio aéreo se utilizaran para atacar a Irán, en un intento por mantenerse al margen de la guerra.

"La paciencia de Arabia Saudita con los ataques iraníes no es ilimitada", declaró la semana pasada el ministro saudita de Asuntos Exteriores, Faisal bin Farhan, tras una serie de ataques iraníes contra infraestructuras energéticas del Golfo. "Cualquier creencia de que los países del Golfo son incapaces de responder es un error de cálculo", advirtió.