Este viernes, a partir de las 16:45 de nuestro país, Uruguay va a estar visitando a Inglaterra en el Wembley Stadium. Este encuentro será el primero de los dos partidos amistosos de la fecha FIFA del mes de marzo, y Marcelo Bielsa ya tiene el once para el partido.
equipo definido
Bielsa confirmó los once de Uruguay para enfrentar a Inglaterra con novedades
Fernando Muslera estará bajo los tres palos, mientras que en ofensiva aparecerán Agustín Canobbio por derecha y Rodrigo Aguirre como centrodelantero.