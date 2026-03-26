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Bielsa confirmó los once de Uruguay para enfrentar a Inglaterra con novedades

Fernando Muslera estará bajo los tres palos, mientras que en ofensiva aparecerán Agustín Canobbio por derecha y Rodrigo Aguirre como centrodelantero.

Bielsa tiene el once definido para enfrentar a Inglaterra.

Bielsa tiene el once definido para enfrentar a Inglaterra.

 Foto: Uruguay
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Este viernes, a partir de las 16:45 de nuestro país, Uruguay va a estar visitando a Inglaterra en el Wembley Stadium. Este encuentro será el primero de los dos partidos amistosos de la fecha FIFA del mes de marzo, y Marcelo Bielsa ya tiene el once para el partido.

El entrenador de la selección ya tiene en mente la oncena, y llegará con sorpresas. En el arco estará Fernando Muslera que vuelve luego de cuatro años a vestir la celeste, mientras que en ofensiva aparecerán Agustín Canobbio por derecha y Rodrigo Aguirre como centrodelantero.

De esta manera, el once de Uruguay sería con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Giorgian de Arrasaceta; Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo, Rodrigo Aguirre.

Uruguay e Inglaterra se van a estar enfrentando este viernes a partir de las 16:45 horas de nuestro país, en un estadio que tiene entradas agotadas. Podrá verse a través de la plataforma AUF.tv.

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