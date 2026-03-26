Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Salto | contrabando |

Otra vez los GIFT

Policía de Salto incautó 300 mil cigarrillos paraguayos de contrabando

El cargamento de cigarrillos de contrabando incautado en el barrio La Reductora de Salto fue valuado por Aduanas en $3.300.000.

Cajas de cigarrillos de contrabando incautadas en Salto.

Cajas de cigarrillos de contrabando incautadas en Salto.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Efectivos de la Jefatura de Policía de Salto, en conjunto con personal del Área de Investigaciones, montaron un operativo de vigilancia en una casa del barrio La Reductora en el departamento de Salto, donde se logró comprobar la existencia de un cargamento de cigarrillos de contrabando de origen paraguayo.

Operativo en Salto: 2 autos, 300 mil cigarrillos incautados y un detenido

Con el apoyo de la Brigada Departamental Antidrogas, agentes de la Dirección de Investigaciones llevaron adelante un allanamiento en una vivienda del mencionado barrio salteño, en la que se encontraron dos vehículos y en el interior de los mismos, los policías hallaron 30 cajas que contenían 300 mil unidades de cigarrillos de la marca GIFT (producidos en Paraguay).

Camioneta cargada de cigarrillos de contrabando

Personal de la Dirección Nacional de Aduana (DNA) incautó los vehículos y la mercadería que valuada en $3.300.000.

El propietario de la vivienda, un hombre de 37 años, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de turno. En el lugar también trabajó personal de Policía Científica, recabando la información necesaria para seguir avanzando en la investigación.

Temas

Te puede interesar