Efectivos de la Jefatura de Policía de Salto, en conjunto con personal del Área de Investigaciones, montaron un operativo de vigilancia en una casa del barrio La Reductora en el departamento de Salto, donde se logró comprobar la existencia de un cargamento de cigarrillos de contrabando de origen paraguayo.
Otra vez los GIFT
Policía de Salto incautó 300 mil cigarrillos paraguayos de contrabando
El cargamento de cigarrillos de contrabando incautado en el barrio La Reductora de Salto fue valuado por Aduanas en $3.300.000.