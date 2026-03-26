Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Carlos Negro |

se lo entregaron en mano

Manini Ríos se distancia de la oposición y dice que va a estudiar el plan de seguridad

El ministro del Interior, Carlos Negro, y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se entrevistaron con Manini Ríos para presentarle el plan.

Manini no le cierra la mano al Gobierno.

 Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, señaló que su sector va a estudiar el plan de seguridad que este jueves le entregó el ministro del Interior, Carlos Negro. Para el exsenador, lo importante es "la ejecución para cambiar la realidad".

Negro presentó el plan de seguridad durante la reunión que el Consejo de Ministros mantuvo en la sede de la Sociedad Criolla "Elías Regúles". Este consiste de varias medidas tendientes a reducir la violencia y atacar las causas de la criminalidad.

Posteriormente, Negro, acompañado por el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se entrevistaron con Manini Ríos para presentarle la iniciativa.

Plan de seguridad a estudio

"El plan de seguridad ahora tenemos que estudiarlo", señaló al ser consultado por la prensa.

"Sería lo más fácil para nosotros pasarnos a la vereda de enfrente a tirar pedradas, a criticar, a exigir renuncia. Es lo más fácil para cualquier oposición. Para nosotros, entendemos que este problema es demasiado importante para el común de los uruguayos y que tenemos que aportar todo lo que podamos para que se alcancen soluciones", afirmó.

Fue crítico con los demás partidos de la oposición que cuestionaron el plan. "Honestamente no sé cómo tuvieron tiempo para analizarlo en tan pocas horas, pero nosotros lo vamos a estudiar, analizar, y vamos a tratar de siempre aportar. Acá lo que está en juego es la seguridad de la gente. No podemos hacer de esto un coto de caza electoral, buscar impactar para llevar agua para un molino propio electoral. Me parece a mí que eso es demasiado mezquino", sostuvo.

Aporte de ideas

Manini recordó que su sector aportó ideas: "Hemos presentado soluciones concretas. Nos dice el ministro que varias de nuestras ideas fueron consideradas en este plan que hoy se presenta. La de las cárceles de máxima seguridad, el blindaje de fronteras. Son temas que se han considerado, ahora vamos a analizar de qué forma se consideró".

"Lo importante acá no son los planes sino la ejecución de las tareas que hay que hacer para cambiar esta realidad", subrayó.

Temas

