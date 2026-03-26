Juez de EEUU confirmó cargos contra el secuestrado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

Pollack dijo que el líder derrocado y Flores declararon que no pueden pagar sus honorarios legales por su cuenta y que el Gobierno venezolano debería poder sufragarlos. El abogado del presidente derrocado señaló un “interés patrimonial” que su cliente tiene en los fondos extranjeros.

Hellerstein prometió emitir pronto una decisión sobre si ordenar al Gobierno de Trump que permita a Venezuela pagar los honorarios legales de Maduro y Flores, aunque Hellerstein afirmó que no desestimaría el caso por la cuestión del pago.

Alegan seguridad nacional

La fiscalía argumentó intereses de seguridad nacional y política exterior para bloquear los recursos venezolanos, alegando que las sanciones preceden al proceso y los fondos se encuentran fuera de territorio estadounidense.

El magistrado destacó los cambios registrados en Venezuela tras la captura de Maduro y los actuales negocios petroleros con Washington, que reducen la vigencia de las sanciones.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron secuestrados de Venezuela el 3 de enero de 2026 y arrestados en Nueva York, donde dos días después se declararon inocentes ante el mismo tribunal federal.

Los cargos se basan en una acusación de 2020 por conspiración con el denominado Cartel de los Soles y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para importar cocaína.

El juez ordenó reformular la orden de protección y agilizar la entrega de evidencia bajo la regla 16.

Maduro recluido

Maduro, se encuentra recluido en una celda de la prisión de Brooklyn destinada a los detenidos de mayor riesgo, bajo medidas administrativas especiales, informó este jueves la cadena CBS News, citando fuentes policiales.

Según el reporte, Maduro tiene permiso para salir de la celda para ducharse, reunirse con su abogado o descansar solo durante una hora; está bajo vigilancia las 24 horas y, cada vez que se desplaza es acompañado por dos guardias penitenciarios y un teniente de mayor rango.

Las fuentes policiales describen dicha celda como una "cárcel dentro de una cárcel", mientras que las referidas medidas implican restricciones de contacto con el exterior.

Se espera que Maduro permanezca en estas condiciones hasta su absolución o condena, dijo a CBS News una persona con conocimiento de la situación.

La esposa de Maduro, Cilia Flores, se encuentra recluida en una unidad diferente dentro del mismo centro penitenciario, informó CBS News.

(En base a Sputnik y CNN)