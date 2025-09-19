Orsi viaja este domingo a EEUU para participar de la Asamblea General de la ONU

El próximo debate general de la ONU, que comenzará el próximo 23 de septiembre en Nueva York, estará regido por el lema: "Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos".

Primera participación de Orsi

Esta será la primera participación de Orsi en el segmento de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, aunque el mandatario ha participado en otras actividades relacionadas con la ONU desde su asunción, el pasado 1 de marzo.

Por otra parte, el miércoles 24 está previsto que se realice un homenaje al expresidente Mujica, -de las reuniones de Naciones Unidas-, en un evento propuesto por el gobierno uruguayo al que adhieren los presidentes de España Pedro Sánchez, de Chile Gabriel Boric, de Brasil Lula Da Silva, y de Colombia Gustavo Petro.

La exvicepresidenta Lucía Topolansky participará del homenaje por videoconferencia.

Encuentros

Asimismo, Orsi tendrá varios encuentros bilaterales, uno de ellos con autoridades de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Mientras tanto, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, participará en la previa de la denominada COP 30 de ministros de América Latina y el Caribe, en la que se coordinarán acciones conjuntas sobre cambio climático.