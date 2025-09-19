Hacete socio para acceder a este contenido

hablará al mundo

Orsi viaja este domingo a EEUU para participar de la Asamblea General de la ONU

El presidente Orsi hablará el martes ante la Asamblea General de la ONU sobre multilateralismo y la situación en Medio Oriente entre Israel y Palestina.

Orsi hablará en la tribuna de la ONU.

 Foto: Gastón Britos/ FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Este domingo 21 de setiembre el presidente Yamandú Orsi, al frente de una delegación oficial, partirá hacia Estados Unidos para participar el martes de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Al día siguiente participará de un homenaje al expresidente José Mujica, propuesto por Uruguay, con el apoyo, entre otros, de Lula Da Silva y Pedro Sánchez.

Integran la delegación, además de Orsi, los ministros de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin, de Economía Gabriel Oddone, de Salud Pública Cristina Lustemberg y de Ambiente Edgardo Ortuño.

Según se indicó desde Presidencia, Orsi hablará el martes 23 sobre multilateralismo, con menciones a la situación en Medio Oriente entre Israel y Palestina.

El próximo debate general de la ONU, que comenzará el próximo 23 de septiembre en Nueva York, estará regido por el lema: "Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos".

Primera participación de Orsi

Esta será la primera participación de Orsi en el segmento de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, aunque el mandatario ha participado en otras actividades relacionadas con la ONU desde su asunción, el pasado 1 de marzo.

Por otra parte, el miércoles 24 está previsto que se realice un homenaje al expresidente Mujica, -de las reuniones de Naciones Unidas-, en un evento propuesto por el gobierno uruguayo al que adhieren los presidentes de España Pedro Sánchez, de Chile Gabriel Boric, de Brasil Lula Da Silva, y de Colombia Gustavo Petro.

La exvicepresidenta Lucía Topolansky participará del homenaje por videoconferencia.

Encuentros

Asimismo, Orsi tendrá varios encuentros bilaterales, uno de ellos con autoridades de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Mientras tanto, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, participará en la previa de la denominada COP 30 de ministros de América Latina y el Caribe, en la que se coordinarán acciones conjuntas sobre cambio climático.

