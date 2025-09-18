Se aproxima ciclón extratropical con fuertes lluvias y tormentas

Las temperaturas cálidas y la alta humedad continuarán a lo largo de este jueves y viernes, preludio de un progresivo deterioro en las condiciones climáticas que culminará con la formación de un ciclón extratropical el próximo sábado.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Así lo informó el especialista en meteorología Nubel Cisneros, detallando un panorama que transitará desde un ambiente templado hasta la llegada de fuertes tormentas.
Según su informe, la mañana de este jueves comenzará con humedad e inestabilidad, con una alta nubosidad y probabilidades de lluvias o lloviznas aisladas, especialmente en el norte y el litoral. La tarde traerá un clima templado a cálido, con el cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas rondarán los 26°C en la zona norte, 25°C en la sur y 20°C en el área metropolitana.
El viernes, la jornada se iniciará con un ambiente fresco y húmedo, con nieblas y neblinas que se harán sentir principalmente en el centro y este del país. El tiempo se mantendrá estable durante la tarde, con una atmósfera templada a cálida y un cielo ligeramente nublado. Se prevén máximas de 27°C en el norte, 25°C en la zona sur y 22°C en el área metropolitana.
La llegada del ciclón
La situación cambiará significativamente el sábado. La mañana será fresca a templada con un progresivo aumento de la nubosidad y la humedad. La tarde mantendrá un ambiente cálido, pero la situación desmejorará de manera contundente hacia la noche, con la llegada de tormentas y lluvias por el suroeste del país, señalando el arribo del ciclón extratropical. Las temperaturas máximas alcanzarán los 29°C en la zona norte, 26°C en la sur y 24°C en el área metropolitana.