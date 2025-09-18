Se aproxima ciclón extratropical con fuertes lluvias y tormentas

El viernes, la jornada se iniciará con un ambiente fresco y húmedo, con nieblas y neblinas que se harán sentir principalmente en el centro y este del país. El tiempo se mantendrá estable durante la tarde, con una atmósfera templada a cálida y un cielo ligeramente nublado. Se prevén máximas de 27°C en el norte, 25°C en la zona sur y 22°C en el área metropolitana.

La llegada del ciclón

La situación cambiará significativamente el sábado. La mañana será fresca a templada con un progresivo aumento de la nubosidad y la humedad. La tarde mantendrá un ambiente cálido, pero la situación desmejorará de manera contundente hacia la noche, con la llegada de tormentas y lluvias por el suroeste del país, señalando el arribo del ciclón extratropical. Las temperaturas máximas alcanzarán los 29°C en la zona norte, 26°C en la sur y 24°C en el área metropolitana.