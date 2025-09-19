Rodeados de un despliegue policial, que comprendió efectivos antimotines de la Guardia Republicana y vehículos lanza agua, un grupo de vecinos y militantes por la causa palestina protestaron en las inmediaciones del Escuela Integral, en Pocitos, contra la acción de que fuera objeto un trabajador al que obligaron a quitar una bandera palestina de su automóvil.
no estamos en guerra
Protesta en solidaridad con trabajador obligado a quitar bandera palestina
