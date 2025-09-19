Protesta en solidaridad con trabajador obligado a quitar bandera palestina

Blancos se enojaron

La medida fue cuestionada por el Partido Nacional que expresó su “más enérgico rechazo ante los hechos denunciado públicamente, donde se produjeron escraches a menores y amenazas ante el centro educativo en ocasión de una marcha pro-Palestina, acciones que no tienen cabida en una democracia que se pretende pluralista y respetuosa de los derechos fundamentales”.

Respecto a los hechos con el trabajador obligado a quitar la bandera, el semanario Brecha agrega más datos. Indica que una vecina, que siguió todo el incidente desde su balcón porque vio llegar un patrullero, le preguntó a los policías que pasaba y estos contestaron “el señor tiene una bandera que no corresponde, estamos en guerra”.

Desde el pasado 7 de octubre de 2023, cuando combatientes del movimiento Hamás realizaron una incursión en territorio de Israel, el gobierno hebreo dio luz verde a una operación militar que ya lleva más de 60.000 muertos, decenas de miles de desplazados y desaparecidos.

Para las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, y otros organismos, Israel lleva a cabo un genocidio en Gaza.