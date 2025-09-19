Hacete socio para acceder a este contenido

no estamos en guerra

Protesta en solidaridad con trabajador obligado a quitar bandera palestina

Un grupo de vecinos y adherentes a la causa palestina se congregó en inmediaciones de la escuela Integral de Pocitos para protestar.

Por Fabián Tapia

Rodeados de un despliegue policial, que comprendió efectivos antimotines de la Guardia Republicana y vehículos lanza agua, un grupo de vecinos y militantes por la causa palestina protestaron en las inmediaciones del Escuela Integral, en Pocitos, contra la acción de que fuera objeto un trabajador al que obligaron a quitar una bandera palestina de su automóvil.

Según informaron varios medios, entre ellos Caras y Caretas, días pasados personas vinculadas a la Escuela Integral, guardias de seguridad y efectivos policiales "obligaron a un pintor de obra a retirar su vehículo, estacionado a media cuadra del referido colegio, porque tenía una bandera de Palestina colgada en la baca".

Para protestar contra esa acción, que consideran violatoria de la ley, un grupo de personas se concentró en inmediaciones del lugar de los hechos portando banderas de Palestina. Frente a ellos se dispuso un dispositivo de seguridad.

Blancos se enojaron

La medida fue cuestionada por el Partido Nacional que expresó su “más enérgico rechazo ante los hechos denunciado públicamente, donde se produjeron escraches a menores y amenazas ante el centro educativo en ocasión de una marcha pro-Palestina, acciones que no tienen cabida en una democracia que se pretende pluralista y respetuosa de los derechos fundamentales”.

Respecto a los hechos con el trabajador obligado a quitar la bandera, el semanario Brecha agrega más datos. Indica que una vecina, que siguió todo el incidente desde su balcón porque vio llegar un patrullero, le preguntó a los policías que pasaba y estos contestaron “el señor tiene una bandera que no corresponde, estamos en guerra”.

Desde el pasado 7 de octubre de 2023, cuando combatientes del movimiento Hamás realizaron una incursión en territorio de Israel, el gobierno hebreo dio luz verde a una operación militar que ya lleva más de 60.000 muertos, decenas de miles de desplazados y desaparecidos.

Para las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, y otros organismos, Israel lleva a cabo un genocidio en Gaza.

