Cayó el estafador de la Rural del Prado

Durante la semana que se desarrolló la Expo Rural del Prado 2025, se pudo detectar, tras varias denuncias, que una persona vendía entradas falsas para el evento a través de redes sociales y mensajería, por lo que el Área de Investigaciones de la Jefatura Operacional de Zona I, comenzó una investigación y arrestó a un hombre de 24 años.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Nueve delitos de estafa y quince meses de prisión a cumplir en libertad a prueba
Durante la investigación, se pudo determinar que el joven utilizaba un número de celular y perfiles digitales para concretar las transacciones fraudulentas, además de conectarlo con múltiples denuncias anteriores por estafas.
Una vez detenido, fue conducido ante el Juzgado Penal de 30.º Turno, que resolvió condenarlo como autor penalmente responsable de un delito continuado de estafa en reiteración real, con 9 delitos de estafa en reiteración real entre sí, a la pena de 15 meses de prisión, la que cumplirá en régimen de libertad a prueba.