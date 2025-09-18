Denuncian más de 100 puestos de venta clandestina de nafta

Contrabando

El contrabando afecta además al comercio formal. Una estación de servicio cerró recientemente y se prevé que otras podrían hacerlo debido a la caída en la venta de combustible, estimada en alrededor de un millón de litros mensuales en el departamento. La diferencia de precio con Brasil es un factor que impulsa la venta ilegal: mientras un litro en Uruguay ronda los 78 pesos, en puntos de venta clandestinos o en la frontera puede costar cerca de 48 pesos.

El IMESI, que ofrece un descuento del 32% para estaciones ubicadas a menos de 20 kilómetros de la frontera, se plantea como posible herramienta para mitigar el contrabando, aunque Melo está a 60 kilómetros de la línea limítrofe.

La situación plantea un riesgo inminente de accidentes graves y pérdidas económicas para el comercio formal, mientras la venta ilegal continúa expandiéndose en la ciudad.