Abogado de imputado por bengala: "No aparece en la carpeta" supuesta amenaza a menor

Para probar su teoría, la defensa solicitado un análisis biométrico de entre el minuto 0 y minuto 2 para que "se identifique a quienes se ubicaban sobre ese sector". Para Moreno, cuando Fiscalía realice este peritaje, ubicarán al por ahora imputado, "en el alambrado y no en el lugar en el que se lanzó la bengala".

Confesión de un menor que “no está en la carpeta”

En las últimas horas se conoció que según la fiscal del caso, un menor de 14 años fue a declarar amenazado por la barra brava de Nacional para que se declarara culpable de este hecho. Respecto a esto, Moreno aseguró que "me enteré en la audiencia de ayer, y por la fiscal del caso".

"En la carpeta investigativa no surge eso, no sé de dónde sacó la fiscal que la barra de Nacional había amenazado a un menor de 14 años y que en el relato se calló", cuestionó. Moreno enfatizó que la fiscal hizo la declaración en la propia audiencia, pero no respaldó sus dichos con ninguna prueba, "la fiscal sí lo dijo en la audiencia, pero no acreditó ningún tipo de prueba", concluyó el abogado.