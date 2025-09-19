Abogado de imputado por bengala: "No aparece en la carpeta" supuesta amenaza a menor

Este lunes se llevó a cabo una audiencia judicial, en la que la Justicia mantuvo la prisión preventiva para el barra de Nacional, imputado por el lanzamiento de la bengala náutica en el clásico del Intermedio. La defensa asegura que, quien es sospechoso de haber sido el lanzador, "no se encontraba en ese lugar de la tribuna".
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
"Solicitamos una modificación de la medida cautelar y que el imputado pasara de prisión preventiva a prisión domiciliaria", explicó al programa Tarde de Fútbol el abogado del imputado, Diego Moreno. Según explicó, la decisión de la jueza se basó en que "se mantienen los riesgos procesales respecto al entorpecimiento de la investigación".
"Nosotros partimos de la base de que al momento del lanzamiento de la bengala, él se encontraba en otro lugar de la tribuna", sostuvo Moreno. Para respaldar esta afirmación, la defensa se apoya en un video donde, si bien se ve que la bengala es lanzada desde la tribuna, el imputado "en ese momento se encontraba sobre el alambrado".
Para probar su teoría, la defensa solicitado un análisis biométrico de entre el minuto 0 y minuto 2 para que "se identifique a quienes se ubicaban sobre ese sector". Para Moreno, cuando Fiscalía realice este peritaje, ubicarán al por ahora imputado, "en el alambrado y no en el lugar en el que se lanzó la bengala".
Confesión de un menor que “no está en la carpeta”
En las últimas horas se conoció que según la fiscal del caso, un menor de 14 años fue a declarar amenazado por la barra brava de Nacional para que se declarara culpable de este hecho. Respecto a esto, Moreno aseguró que "me enteré en la audiencia de ayer, y por la fiscal del caso".
"En la carpeta investigativa no surge eso, no sé de dónde sacó la fiscal que la barra de Nacional había amenazado a un menor de 14 años y que en el relato se calló", cuestionó. Moreno enfatizó que la fiscal hizo la declaración en la propia audiencia, pero no respaldó sus dichos con ninguna prueba, "la fiscal sí lo dijo en la audiencia, pero no acreditó ningún tipo de prueba", concluyó el abogado.