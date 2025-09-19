Ancap reanudó la descarga de crudo en la boya de José Ignacio

Ancap y la boya

Indicó el ente en ese momento que “el pasado 3 de agosto, la detección de una leve fuga de petróleo en la boya (de José Ignacio) durante las maniobras de inicio de bombeo, impidió la continuación de la descarga de crudo. Desde entonces, los técnicos y buzos de ANCAP realizaron inspecciones y maniobras diarias para identificar las causas".

"Finalmente, la zona a reparar fue localizada en el PLEM (PipeLine End Manifold, por sus siglas en inglés), que es una estructura submarina ubicada en el fondo, que conecta los manguerotes que descienden de la boya con el ducto submarino que permite la transferencia del crudo a la planta. Tras esta constatación, los técnicos realizan las reparaciones necesarias para volver a operar con normalidad”, explica seguidamente.

La boya petrolera de José Ignacio es el único punto de descarga de petróleo crudo en el país. Desde allí se bombea hacia la refinería de La Teja donde es refinado. Fue inaugurada en 1977 para, entre otras cpsas, abaratar los precios del transporte y mejorar la seguridad.