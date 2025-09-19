Ancap reanudó la descarga de crudo en la boya de José Ignacio

Este viernes se reanudó la descarga de crudo en la boya petrolera de José Ignacio, informó la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap). La falla en la operación se registró a partir de una perforación de medio centímetro. Por esta razón el ente se vio obligado a abastecerse durante varias semanas importando combustibles ya procesados.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Indica el organismo que "finalizados los trabajos para habilitar esta operación y tras una serie de pruebas y ajustes, a las 15 hs se inició la transferencia desde el buque tanque hacia la boya. La operación se completará al cabo de 36 horas".
Los desperfectos en la boya de José Ignacio se registraron el pasado 3 de agosto, momento en que cesaron las operaciones. En consecuencia Ancap suspendió la producción de combustible en la planta de La Teja y resolvió el abastecimiento mediante la importación de productos refinados.
Ancap y la boya
Indicó el ente en ese momento que “el pasado 3 de agosto, la detección de una leve fuga de petróleo en la boya (de José Ignacio) durante las maniobras de inicio de bombeo, impidió la continuación de la descarga de crudo. Desde entonces, los técnicos y buzos de ANCAP realizaron inspecciones y maniobras diarias para identificar las causas".
"Finalmente, la zona a reparar fue localizada en el PLEM (PipeLine End Manifold, por sus siglas en inglés), que es una estructura submarina ubicada en el fondo, que conecta los manguerotes que descienden de la boya con el ducto submarino que permite la transferencia del crudo a la planta. Tras esta constatación, los técnicos realizan las reparaciones necesarias para volver a operar con normalidad”, explica seguidamente.
La boya petrolera de José Ignacio es el único punto de descarga de petróleo crudo en el país. Desde allí se bombea hacia la refinería de La Teja donde es refinado. Fue inaugurada en 1977 para, entre otras cpsas, abaratar los precios del transporte y mejorar la seguridad.