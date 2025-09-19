Atención: prohíben dos marcas de queso rallado adulterado

Hace unos meses el Ministerio de Salud Pública (MSP) decidió retirar del mercado la pasta de dientes Colgate Total Clean Mint, y emitió un comunicado en el que confirmó que suspendió la distribución y comercialización del dentífrico ante la notificación de eventos adversos locales leves asociados al producto. La pasta de dientes generó varios casos de efectos adversos en Argentina y Brasil, que también resolvieron dejar de comercializarlo.
Asimismo, se recomendaba a las personas que utilizaban ese producto suspender su uso y notificar al MSP en caso de presentar síntomas como irritación o inflamación en la cavidad oral, incluyendo ampollas, aftas, ardor, hinchazón, dolor, entre otros.
En las últimas horas surgió un tema similar pero con otros productos. La Intendencia de Canelones, en su calidad de integrante del Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (RUNAEV), emitió un aviso a la población tras detectar la comercialización de productos adulterados bajo la denominación de "queso rallado" de las marcas Doña Teresita y PraderaSur. Estos productos no cuentan con habilitación ni registro bromatológico, lo que genera un riesgo para la salud pública.
Los productos en cuestión, además de carecer de los registros exigidos, no tienen identificada su procedencia ni el lugar de producción. Por este motivo, RUNAEV dispuso el retiro de estos productos del mercado.
Recomendaciones a la población
El organismo recomienda a la población que no adquiera ni consuma productos de las marcas mencionadas. En caso de haber comprado estos quesos, se solicita que se dirijan al comercio donde los adquirieron para realizar la devolución correspondiente. Para aquellos productos que sean ofrecidos en línea o en ferias barriales, se aconseja verificar que cuenten con rotulación legible, que debe incluir la razón social del elaborador, los ingredientes y el número de registro bromatológico.
Recomendaciones para las empresas
Asimismo, RUNAEV instó a los elaboradores, transformadores y distribuidores del rubro alimenticio a abstenerse de adquirir estos productos adulterados. La validez de cualquier registro a nivel nacional puede ser consultada a través del portal oficial de RUNAEV.