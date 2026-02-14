Hacete socio para acceder a este contenido

Juan Lacaze |

trabajo en colonia

OSE reanudará las obras de saneamiento en Juan Lacaze, paralizadas desde el anterior gobierno

las obras de saneamiento permitirán el funcionamiento de la red de saneamiento y completar un circuito que cubrirá más del 60% de la ciudad.

Juan Lacaze tendrá saneamiento.

La Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE), se apresta a reanudar las obras de saneamiento en la ciudad de Juan Lacaze, que comenzaron en el periodo pasado pero quedaron paralizadas. En ese sentido, en pocos meses quedará lista la planta de tratamiento de aguas residuales.

Se trata de una obra clave para avanzar en la red de saneamiento y solucionar los problemas de la zona. OSE invertirá en ella unos U$S 8 millones.

El titular del ente, Pablo Ferreri, señaló que las obras permitirán el funcionamiento de la red de saneamiento y completar un circuito que cubrirá más del 60% de la ciudad. Se realizarán, además, tres pozos de impulsión y se completarán otros cinco kilómetros de red para cerrar un circuito y extender el saneamiento.

Ferreri explicó que la idea es trabajar en conjunto con la comuna para solucionar la problemática de Juan Lacaze, ya que faltó, en el pasado, coordinación para efectuar obras de saneamiento y “no se concluyeron de buena manera”.

En acuerdo con la intendencia, que trabajará en los pavimentos, se posibilitará mejorar la calidad de vida de los vecinos de Juan Lacaze y consolidar un modelo de gestión basado en la organización interinstitucional, resaltó Ferreri.

Obras de saneamiento

En otro orden, el titular de OSE informó que la obra de saneamiento en la costanera de Colonia del Sacramento registra un avance del 89%. Su concreción modernizará la red para beneficio de cientos de familias de la ciudad.

El proyecto contempla la sustitución del colector y la instalación de nuevas tuberías, además del traslado de conexiones domiciliarias, la resolución de interferencias con otros servicios y la posterior conformación de la capa de rodadura con suelo de cemento. La inversión asciende a 1.500.000 dólares.

En esta etapa, se trabaja en la base del pavimento, las terminaciones de cámaras y registros, el reacomodo de veredas y la limpieza general del área.

Por otra parte, Ferreri informó que se están culminando las obras en la usina de Colonia de Sacramento, que insumirán una inversión de U$S 800.000 y permitirán mantener la calidad del servicio.

Dejá tu comentario

