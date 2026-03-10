Paraguay otorga inmunidad judicial a tropas de EEUU que operen en el país

Acuerdo con EEUU

El acuerdo fue firmado el 15 de diciembre pasado por el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, y el secretario de Estado (canciller) estadounidense, Marco Rubio.

Rubio dijo entonces que el acuerdo tiene como objetivo "formalizar" una asociación bilateral para realizar entrenamientos, transferir equipos, "compartir inteligencia en tiempo real", "operar juntos cuando sea necesario" y "colaborar rápidamente en respuestas humanitarias".

Según aclaró el canciller de Paraguay, el acuerdo bilateral permitirá regular, "de manera clara y precisa", las condiciones jurídicas de permanencia de personal militar y civil estadounidense en el territorio del país sudamericano.

"Las actividades de cooperación previamente acordadas pueden abarcar ámbitos tan relevantes como el entrenamiento conjunto de las fuerzas de seguridad, la asistencia humanitaria, el fortalecimiento de las actividades de defensa nacional y otras actividades mutuamente consensuadas", detalló.

Consultado por la prensa local, Ramírez afirmó que se busca que las "operaciones conjuntas tengan el marco regulatorio para la inmunidad del personal civil y militar" estadounidense en Paraguay.

Oposición cuestiona

El acuerdo fue cuestionado por la oposición paraguaya en ambas Cámaras, argumentando posibles violaciones a la soberanía nacional.

Para el oficialismo, en tanto, se trata de una herramienta de cooperación internacional y fortalecimiento institucional.

Asimismo, el ministro de Defensa, Óscar González, negó que el acuerdo implique una autorización para que se instalen bases militares estadounidenses en Paraguay.

