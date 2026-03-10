Hacete socio para acceder a este contenido

Paraguay otorga inmunidad judicial a tropas de EEUU que operen en el país

El acuerdo fue cuestionado por la oposición paraguaya en ambas Cámaras, argumentando posibles violaciones a la soberanía nacional.

Soldados de EEUU con inmunidad en Paraguay.

El congreso paraguayo sancionó este martes un proyecto de ley que otorga inmunidad judicial a tropas estadounidenses que operen en el país sudamericano y, entre otras cosas, contempla la realización de entrenamientos, ejercicios conjuntos y misiones de asistencia humanitaria entre ambas fuerzas.

"La Cámara de Diputados sancionó este martes en sesión extraordinaria, el proyecto de ley que ratifica el acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, en inglés) suscrito entre la República del Paraguay y los Estados Unidos de América", indica el sitio web de la Cámara Baja.

La iniciativa, que había obtenido media sanción hace una semana en la Cámara de Senadores con 28 votos a favor, siete en contra y seis abstenciones, obtuvo este martes 53 votos a favor y ocho en contra, además de cuatro abstenciones.

Acuerdo con EEUU

El acuerdo fue firmado el 15 de diciembre pasado por el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, y el secretario de Estado (canciller) estadounidense, Marco Rubio.

Rubio dijo entonces que el acuerdo tiene como objetivo "formalizar" una asociación bilateral para realizar entrenamientos, transferir equipos, "compartir inteligencia en tiempo real", "operar juntos cuando sea necesario" y "colaborar rápidamente en respuestas humanitarias".

Según aclaró el canciller de Paraguay, el acuerdo bilateral permitirá regular, "de manera clara y precisa", las condiciones jurídicas de permanencia de personal militar y civil estadounidense en el territorio del país sudamericano.

"Las actividades de cooperación previamente acordadas pueden abarcar ámbitos tan relevantes como el entrenamiento conjunto de las fuerzas de seguridad, la asistencia humanitaria, el fortalecimiento de las actividades de defensa nacional y otras actividades mutuamente consensuadas", detalló.

Consultado por la prensa local, Ramírez afirmó que se busca que las "operaciones conjuntas tengan el marco regulatorio para la inmunidad del personal civil y militar" estadounidense en Paraguay.

Oposición cuestiona

El acuerdo fue cuestionado por la oposición paraguaya en ambas Cámaras, argumentando posibles violaciones a la soberanía nacional.

Para el oficialismo, en tanto, se trata de una herramienta de cooperación internacional y fortalecimiento institucional.

Asimismo, el ministro de Defensa, Óscar González, negó que el acuerdo implique una autorización para que se instalen bases militares estadounidenses en Paraguay.

(Sputnik)

