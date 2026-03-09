Videos difundidos exponen la violencia que vivía Jonathan antes de ser asesinado por su padre

Un historial de violencia

Con el paso de las horas, testimonios de vecinos y registros audiovisuales comenzaron a dibujar un panorama de violencia prolongada contra Jonathan. Vecinos del barrio relataron a los investigadores que eran frecuentes los gritos, insultos y castigos físicos dentro de la vivienda familiar. Según esos testimonios, la noche en que murió el adolescente también se escucharon discusiones y reprimendas dirigidas hacia él.

La madre del menor declaró que Jonathan había sido enviado afuera de la casa “en penitencia”. Sin embargo, quienes viven en las inmediaciones señalaron que esa noche escucharon gritos y una fuerte discusión mientras los padres lo retaban.

Videos que comprometen a otros familiares

En las últimas horas, además, surgieron videos que muestran episodios de violencia dentro de la familia, registros que ahora son analizados por la Policía. En uno de esos videos aparece la abuela del adolescente golpeando a uno de sus nietos mientras otros niños presencian la escena. En las imágenes también se escucha a un menor insultar a la mujer mientras otro niño intenta sujetarlo, en medio de la desesperación.

Las filmaciones sugieren que la violencia no estaba dirigida únicamente contra Jonathan, sino que afectaba a otros hermanos menores que vivían en el mismo entorno. Fuentes vinculadas al caso indicaron que estos materiales están siendo periciados y podrían derivar en nuevas responsabilidades penales para otros integrantes de la familia.

Reacción del barrio y agresión a la madre

El caso también generó una fuerte reacción entre vecinos de la zona. El mismo día en que se formalizó la investigación judicial se realizó una marcha en el barrio en reclamo de justicia por el adolescente. Tras esa movilización, la madre del menor fue agredida por varias personas, quienes la acusaban de haber sido cómplice de las agresiones que sufría el joven dentro de la casa.

La mujer fue señalada por algunos residentes del barrio como alguien que conocía y permitía los episodios de violencia contra su hijo.

Investigación en curso

La Policía y la Fiscalía continúan reuniendo pruebas para reconstruir con precisión lo ocurrido la noche de la muerte de Jonathan y determinar si hubo más personas involucradas. De confirmarse los indicios recogidos hasta ahora, el caso podría derivar en nuevas imputaciones vinculadas a violencia doméstica y maltrato infantil.