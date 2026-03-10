Hacete socio para acceder a este contenido

Política Chile | Boric |

ya viajó

Orsi se reunirá con Boric previo al acto de asunción de Kast en Chile

El mandatario asistirá en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso, a la asunción de Kast como nuevo presidente de Chile.

Orsi y Boric se entrevistarán en Santiago.

 Jonnathan Oyarzun /Aton Chile / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi viajó este martes hacia Chile para asistir a la asunción de Juan Antonio Kast, en una ceremonia a la que asistirán varios mandatarios y líderes de la región. Previamente mantendrá una entrevista con el mandatario saliente, Gabriel Boric, quién culmina este miércoles 11 de marzo su mandato de cuatro años.

Tras la reunión con Boric, Orsi asistirá en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso, a la asunción de Kast como nuevo presidente de Chile.

La ceremonia de cambio de mando comenzará al mediodía en el Salón de Honor de la sede del Congreso Nacional, y asistirán en total 1.150 invitados, entre autoridades locales, líderes extranjeros y representantes de la sociedad civil.

Presidentes en Chile

Desde América Latina que confirmaron su presencia: Javier Milei, presidente de Argentina; Rodrigo Paz, de Bolivia; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Yamandú Orsi, de Uruguay; Rodrigo Chaves, de Costa Rica; Nasry Asfura, de Honduras; José Raúl Mulino, de Panamá; Luis Abinader, de República Dominicana; Alix Fils-Aimé, primer ministro de Haití y Gilmar Pisas, primer ministro de Curazao.

Por Europa, asistirá el rey Felipe VI de España y Tamás Sulyok, presidente de Hungría.

Se especuló sobre la posible asistencia del presidente de EEUU, Donald Trump, o en su defecto, del secretario de Estado (canciller), Marco Rubio, pero finalmente el Gobierno de ese país explicó que quien volará a Valparaíso será el diplomático y secretario adjunto de la cancillería, Christopher Landau.

Por lo demás, el otro gran ausente a la cita será el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien canceló la visita a último momento este martes.

Autoridades y parlamentarios

Se contempla además la presencia de 128 autoridades locales —entre ministros y subsecretarios salientes y entrantes— y de 205 parlamentarios, quienes podrán asistir con un acompañante.

En cuanto a los expresidentes de Chile, sólo confirmó asistencia el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), descartándose de momento la presencia de Ricardo Lagos (2000-2006) y de Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018); el primero no asistirá porque está retirado de la vida pública, y la segunda debido a compromisos con la Organización de las Naciones Unidas en EEUU.

