Orsi se reunirá con Boric previo al acto de asunción de Kast en Chile

Presidentes en Chile

Desde América Latina que confirmaron su presencia: Javier Milei, presidente de Argentina; Rodrigo Paz, de Bolivia; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Yamandú Orsi, de Uruguay; Rodrigo Chaves, de Costa Rica; Nasry Asfura, de Honduras; José Raúl Mulino, de Panamá; Luis Abinader, de República Dominicana; Alix Fils-Aimé, primer ministro de Haití y Gilmar Pisas, primer ministro de Curazao.

Por Europa, asistirá el rey Felipe VI de España y Tamás Sulyok, presidente de Hungría.

Se especuló sobre la posible asistencia del presidente de EEUU, Donald Trump, o en su defecto, del secretario de Estado (canciller), Marco Rubio, pero finalmente el Gobierno de ese país explicó que quien volará a Valparaíso será el diplomático y secretario adjunto de la cancillería, Christopher Landau.

Por lo demás, el otro gran ausente a la cita será el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien canceló la visita a último momento este martes.

Autoridades y parlamentarios

Se contempla además la presencia de 128 autoridades locales —entre ministros y subsecretarios salientes y entrantes— y de 205 parlamentarios, quienes podrán asistir con un acompañante.

En cuanto a los expresidentes de Chile, sólo confirmó asistencia el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), descartándose de momento la presencia de Ricardo Lagos (2000-2006) y de Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018); el primero no asistirá porque está retirado de la vida pública, y la segunda debido a compromisos con la Organización de las Naciones Unidas en EEUU.