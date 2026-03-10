OPP e intendentes acordaron nueva edición del programa Uruguay Impulsa

Por su parte, el presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, destacó el beneficio del programa en el fomento del empleo.

Intendentes y programa

El programa “Uruguay impulsa: trabajo y capacitación” es una iniciativa de alcance nacional que tiene como finalidad promover la inserción y reinserción laboral de los colectivos más vulnerables en todo el país.

A través de una acción conjunta entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales busca ofrecer nuevas oportunidades a través de dos componentes claves:

• Componente laboral: tareas asignadas por los gobiernos departamentales.

• Componente formativo: cursos de capacitación que potencian habilidades y facilitan la inserción laboral.

El programa cuenta con la participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y el Congreso de Intendentes.

Para anotarse y acceder al concurso los aspirantes deben tener entre 18 y 65 años; no percibir prestación salarial pública, ni privada y no estar inscripto/a en otros subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión.