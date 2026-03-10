Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad OPP | Uruguay Impulsa | sorteo

diálogo

OPP e intendentes acordaron nueva edición del programa Uruguay Impulsa

El programa Uruguay Impulsa es una iniciativa para genera empleos parciales en las intendencias; contará en esta edición con 5.000 cupos.

Uruguay Impulsa vuelve este año.

Uruguay Impulsa vuelve este año.

 Presidencia
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El programa Uruguay Impulsa tendrá una nueva edición en 2026 según acordaron la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Congreso de Intendentes. Contará en esta ocasión con 5.000 cupos en todo el país, al que se accederá mediante sorteo.

Dicho programa (anteriormente conocido como "Jornales solidarios") crea empleos parciales en las intendencias de todo el país para personas que no tienen trabajo y ningún tipo de ingreso.

En rueda de prensa consignada por Subrayado, el director de la OPP, Rodrigo Arim, recordó que el programa fue diseñado en 2025 a partir de la experiencia previa del proyecto de Jornales Solidarios, al que se incorporaron algunas modificaciones como pasar de 12 a más de 20 jornales, extender un mes la duración y sumarle el componente de la capacitación, a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

Por su parte, el presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, destacó el beneficio del programa en el fomento del empleo.

Intendentes y programa

El programa “Uruguay impulsa: trabajo y capacitación” es una iniciativa de alcance nacional que tiene como finalidad promover la inserción y reinserción laboral de los colectivos más vulnerables en todo el país.

A través de una acción conjunta entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales busca ofrecer nuevas oportunidades a través de dos componentes claves:

• Componente laboral: tareas asignadas por los gobiernos departamentales.

• Componente formativo: cursos de capacitación que potencian habilidades y facilitan la inserción laboral.

El programa cuenta con la participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y el Congreso de Intendentes.

Para anotarse y acceder al concurso los aspirantes deben tener entre 18 y 65 años; no percibir prestación salarial pública, ni privada y no estar inscripto/a en otros subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar