Movilizaciones en la banca pública se extienden al Banco de Seguros del Estado

Las movilizaciones en la banca oficial se extienden este miércoles al Banco de Seguros del Estado (BSE). Las medidas se desarrollarán en las sucursales del Banco República Colonia, con paro y concentración en la puerta a las 12:40, y Casa Central del Banco de Seguros del Estado, con asamblea sin paro a partir de las 11:00 horas.