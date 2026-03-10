Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales

por nuevo convenio

Movilizaciones en la banca pública se extienden al Banco de Seguros del Estado

Las medidas se desarrollarán en las sucursales del Banco República Colonia, con paro y concentración en la puerta a las 12:40, y Casa Central del BSE.

AEBU continúa las movilizaciones.

AEBU continúa las movilizaciones.

 AEBU
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Las movilizaciones en la banca oficial se extienden este miércoles al Banco de Seguros del Estado (BSE). Las medidas se desarrollarán en las sucursales del Banco República Colonia, con paro y concentración en la puerta a las 12:40, y Casa Central del Banco de Seguros del Estado, con asamblea sin paro a partir de las 11:00 horas.

Esta movilización forma parte de las acciones definidas por el Consejo en el actual proceso de negociación colectiva, que tendrá su próximo ámbito de rama el 18 de marzo.

Previamente ya se habían hecho paros en Colón y Las Piedras (miércoles 11), Paso Molino y Cerro (jueves 12), Centro, Pocitos y Av. Rivera (viernes 13), San José y Atlántida (lunes 23), Trinidad (martes 24), Paso de la Arena y Florida (miércoles 25), Maldonado y Punta del Este (jueves 26), Portones y Montevideo Shopping (viernes 27), Gral. Flores y Nuevocentro (jueves 5), Minas y Costa Urbana (lunes 9), Ciudad Vieja y Aguada (martes 10).

Movilizaciones

Recuerda la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU), que "día a día el Consejo irá comunicando las agencias y sucursales que pararán, de modo que sean de carácter sorpresivo, pero siempre con el objetivo de no entorpecer la atención a los clientes sino de concientizar a la opinión pública sobre las dificultades que tiene la banca oficial y cuál es la plataforma del sindicato al respecto".

Dejá tu comentario

Te puede interesar