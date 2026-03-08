Turismo: línea aérea brasileña conectará Brasil y Uruguay con dos vuelos semanales

El evento fue celebrado por representantes de la aerolínea y de los aeropuertos, así como por autoridades de ambos países, quienes estuvieron presentes para recibir a los pasajeros tanto durante el embarque en Minas Gerais como a su llegada a la capital uruguaya.

Brasil ve una oportunidad

El director de Relaciones Institucionales de Azul, César Grandolfo, explicó la elección de las dos bases para el despegue de esta operación como parte de los planes de expansión internacional de la compañía.

‘Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que recibimos de tantas personas, especialmente de los aeropuertos y gobiernos de ambos países, para hacer posible esta operación. Para que este vuelo despegara, fueron necesarios años de trabajo, comenzando con el gran esfuerzo y la colaboración que transformaron el Aeropuerto BH, en Confins, en nuestro segundo centro de conexiones en el país, con 110 vuelos diarios de Azul. Por lo tanto, traer Uruguay para ocio y negocios a través de Minas Gerais significa conectarlo con todo Brasil. También será una excelente manera de que brasileños de diversos estados descubran la belleza de nuestro país vecino o hagan negocios con él. Estamos felices y seguros de que esta nueva ruta será un éxito’.

Más allá de las nuevas y potenciales conexiones entre Brasil y Uruguay, lo más destacado de la ceremonia de inauguración de la ruta también fueron las oportunidades de desarrollo turístico que estos vuelos podrían brindar a ambos países.

Según el director ejecutivo de Invest Minas, Rodrigo Tavares, una de las autoridades que representa al gobierno de Minas Gerais, ‘esta ruta consolida un esfuerzo muy serio del gobierno, en colaboración con aeropuertos y aerolíneas, para contar con un sector aéreo cada vez más fuerte y sólido en Minas Gerais, lo que nos permitirá conectar las ciudades de Minas Gerais, incluidas las del interior, y el estado de Minas Gerais con el mundo’.

Por su parte, Bárbara Botega, secretaria de Estado de Cultura y Turismo de Minas Gerais, recalcó la importancia de la ruta para impulsar no solo el desarrollo cultural y turístico, sino también el crecimiento económico.

‘Estos vuelos brindan oportunidades reales para nuevos negocios, incluso fomentando la exportación de productos mineros y la apertura comercial. Estamos muy agradecidos por esta colaboración, ya que esta ruta es una puerta de entrada más a Minas Gerais’, explicó.

Uruguay celebró la decisión

Ana Claudia Caram, subsecretaria del Ministerio de Turismo de Uruguay, también celebró el vuelo inaugural, que abre numerosas oportunidades y ventajas para ambos países. ‘Para Uruguay, que siempre trabaja con seriedad y responsabilidad, esta ruta representa una oportunidad para servir a un destino diferente, llegar a un público distinto y acceder a otros mercados internacionales, no solo a Belo Horizonte. Estamos muy agradecidos de haber sido elegidos como destino y esperamos con entusiasmo nuevas conexiones con Brasil’, concluyó.