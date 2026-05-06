crucero MV Hondius

Pareja neerlandesa vinculada al brote de hantavirus en un crucero visitó Uruguay

Pareja neerlandesa vinculada al brote de hantavirus en un crucero había visitado tres países sudamericanos antes de abordar, entre ellos Uruguay.

 redes
La pareja neerlandesa fallecida por hantavirus en un crucero recorrió Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar. La OMS considera bajo el riesgo global y descarta similitud con el inicio del covid-19, mientras Argentina enviará expertos a Ushuaia para buscar roedores portadores del virus.

Las autoridades sanitarias argentinas confirmaron que los dos ciudadanos de Países Bajos que fallecieron a causa del brote de hantavirus en el barco MV Hondius realizaron un extenso recorrido por Chile, Uruguay y Argentina previo a su embarque.

La pareja, considerada como el primer caso del brote, arribó a Argentina el 27 de noviembre, luego viajó a Chile y Uruguay, y regresó al país el 27 de marzo para finalmente subir al crucero el 1 de abril.

Portadores del virus

Ante esta situación, el Ministerio de Salud de Argentina enviará especialistas a la ciudad de Ushuaia, punto de partida de la embarcación, para investigar la posible presencia de roedores portadores del virus en la zona.

El MV Hondius, de bandera neerlandesa, zarpó desde Ushuaia con rumbo al Atlántico y actualmente se dirige a Tenerife, en las Islas Canarias, tras permanecer varios días fondeado frente a Cabo Verde. El brote ha generado alerta internacional desde el sábado, cuando la OMS fue notificada sobre tres fallecidos con sospecha de hantavirus a bordo.

Opinión de la OMS

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, buscó calmar los temores y descartó cualquier comparación con el inicio de la pandemia de covid-19, asegurando que “el riesgo para el resto del mundo es bajo”. Aunque el organismo ha mantenido reuniones para coordinar la respuesta, Tedros consideró que aún no es necesario convocar un comité de emergencia. Destacó, en cambio, la rápida reacción para evacuar a tres presuntos infectados desde el crucero.