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Deportes

¿se candidateó para el Mundial?

Suárez sobre su salida de la selección: "Dije cosas que no tendría que haber dicho"

"Me disculpé con las personas que tenía que hacerlo", dijo Suárez quien aseguró que "jamás le diría que no a la selección uruguaya si me necesitan".

Luis Suárez rompió el silencio respecto a su salida de la selección.

Luis Suárez rompió el silencio respecto a su salida de la selección.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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Luis Suárez habló este miércoles en una conferencia de prensa brindada por el Inter Miami, y luego de un largo tiempo, rompió el silencio e hizo referencia a su salida de la selección uruguaya y de las posibilidades de vestir la celeste en el Mundial.

Luego de haberse retirado oficialmente de la selección, en el encuentro en que Uruguay y Paraguay igualaron sin goles por las Eliminatorias rumbo al Mundial, el delantero uruguayo habló públicamente. En esas declaraciones, dejó frases muy polémicas en torno a la interna del plantel y al relacionamiento con Marcelo Bielsa.

Su futuro en la selección uruguaya

Este miércoles, en Miami, el histórico delantero uruguayo rompió el silencio e hizo referencia a su turbulenta salida.

“Di un paso al costado porque pensaba que era momento de darle lugar a los jóvenes y después dije cosas que no tendría que haber dicho, que no fueron en el momento justo". afirmó.

El delantero aseguró que “me disculpé con las personas que me tenía que disculpar” y adelantó que ahora lo que queda es “seguir trabajando”. Al ser consultado sobre una posible presencia en el Mundial, afirmó que “jamás le diría que no a la selección si me necesitan”.

"No fue el momento justo, pero tampoco hay que remover el pasado porque no suma nada para la Selección. Uno asume sus errores y ya está. Ya es cosa del pasado, toca pensar en el presente, que es un Mundial con unos jugadores increíbles que tiene la selección, y que tiene muchas dificultades por la cantidad de equipos. Que Uruguay haga un gran Mundial y llegue lo más lejos posible", cerró la conferencia de prensa Luis Suárez.

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