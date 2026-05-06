Luis Suárez habló este miércoles en una conferencia de prensa brindada por el Inter Miami, y luego de un largo tiempo, rompió el silencio e hizo referencia a su salida de la selección uruguaya y de las posibilidades de vestir la celeste en el Mundial.
¿se candidateó para el Mundial?
Suárez sobre su salida de la selección: "Dije cosas que no tendría que haber dicho"
"Me disculpé con las personas que tenía que hacerlo", dijo Suárez quien aseguró que "jamás le diría que no a la selección uruguaya si me necesitan".