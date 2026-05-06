Suárez sobre su salida de la selección: "Dije cosas que no tendría que haber dicho"

“Di un paso al costado porque pensaba que era momento de darle lugar a los jóvenes y después dije cosas que no tendría que haber dicho, que no fueron en el momento justo". afirmó.

El delantero aseguró que “me disculpé con las personas que me tenía que disculpar” y adelantó que ahora lo que queda es “seguir trabajando”. Al ser consultado sobre una posible presencia en el Mundial, afirmó que “jamás le diría que no a la selección si me necesitan”.

"No fue el momento justo, pero tampoco hay que remover el pasado porque no suma nada para la Selección. Uno asume sus errores y ya está. Ya es cosa del pasado, toca pensar en el presente, que es un Mundial con unos jugadores increíbles que tiene la selección, y que tiene muchas dificultades por la cantidad de equipos. Que Uruguay haga un gran Mundial y llegue lo más lejos posible", cerró la conferencia de prensa Luis Suárez.