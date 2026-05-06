Después de varios meses de negociación y movilizaciones, la asamblea general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) aprobó este miércoles el convenio colectivo para el quinquenio. Entre las mejoras obtenidas se cuenta un incremento salarial por encima de la inflación de 1,5%, con un margen superior para los escalafones más bajos.
meses de lucha
Asamblea de Adeom aprobó el nuevo convenio colectivo y se levanta conflicto
El nuevo convenio establece, entre otros puntos, un incremento salarial de 1,5% por encima de la inflación.