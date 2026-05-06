Asamblea de Adeom aprobó el nuevo convenio colectivo y se levanta conflicto

Mejoras en el convenio

Este nuevo convenio establece, entre otros puntos, un incremento salarial por encima de la inflación de 1,5%, con un margen superior para los escalafones más bajos. Contiene, además, puntos vinculados a la seguridad laboral, y en cuanto a las promociones y presupuestaciones, que el digesto municipal establece que sea una vez en el quinquenio, pero la negociación colectivo logró que fueran cinco para este período. Todos los funcionarios que ingresen hasta julio de 2027 serán presupuestados en este periodo. Además, se pautó que no siga la caída en la cantidad de funcionarios, que se viene perpetuando en los últimos periodos.

La firma del convenio colectivo es la culminación de un largo periodo de movilizaciones y negociación. En diciembre de 2025, se había firmado un preacuerdo en el marco de la negociación tripartita que fue rechazado por la asamblea general de trabajadores municipales. Luego, se sucedieron varias instancias de negociación y paros hasta que este miércoles se aprobó el convenio para el actual período de gobierno departamental.