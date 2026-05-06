Dos hombres fueron condenados por el atentado a la fiscal Mónica Ferrero

Fue la Fiscalía de Estupefacientes de 1º turno la que logró la condena de uno de ellos a nueve años y seis meses de cárcel por haber ingresado a la azotea de la casa de Ferrero, y haber efectuado tres disparos de arma de fuego y detonado una granada. Fue condenado por un delito de asociación para delinquir especialmente agravado, un delito de atentado especialmente agravado, un delito de estrago y un delito de porte de armas de fuego en lugares públicos con un delito de porte de arma de fuego por reincidente.