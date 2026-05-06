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Política condenó |

Dos hombres fueron condenados por el atentado a la fiscal Mónica Ferrero

Fueron condenados por delitos de asociación para delinquir, atentado, porte de armas, incendio y complicidad, entre otros.

El atentado a Ferrero tuvo lugar en setiembre de 2025.

El atentado a Ferrero tuvo lugar en setiembre de 2025.

 Leonardo Carreño / FocoUy
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Fue la Fiscalía de Estupefacientes de 1º turno la que logró la condena de uno de ellos a nueve años y seis meses de cárcel por haber ingresado a la azotea de la casa de Ferrero, y haber efectuado tres disparos de arma de fuego y detonado una granada. Fue condenado por un delito de asociación para delinquir especialmente agravado, un delito de atentado especialmente agravado, un delito de estrago y un delito de porte de armas de fuego en lugares públicos con un delito de porte de arma de fuego por reincidente.

El otro, fue condenado a tres años de prisión como cómplice del ataque, al haber colaborado con los autores, incendiando la camioneta utilizada en el hecho. La condena fue por asociación para delinquir especialmente agravado, un delito de receptación especialmente agravado, un delito de incendio y en calidad de cómplice un delito de atentado especialmente agravado con un delito de estrago.

Atentado en setiembre

El atentado se produjo en la madrugada del 28 de setiembre de 2025. Hubo disparos y una explosión, que provocaron daños en ventanas y en parte de la vivienda.

La investigación de la Policía y de la Fiscalía logró identificar y las pruebas necesarias para determinar la participación hasta el momento de diez personas, entre imputados y condenados por el hecho.

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