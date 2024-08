Partido Socialista lanzó su campaña reafirmando compromiso con el plebiscito

Más adelante reafirmó el compromiso con el plebiscito por la seguridad social. “Nos hemos comprometido con la causa del plebiscito”, subrayó.

“Sabemos que es un tema que no reúne unanimidades dentro del movimiento popular, pero para nosotros es un tema muy importante. Es un tema incómodo, difícil, pero creemos que sin incomodidad no se puede cambiar la historia, no se pueden transformar las realidades”, precisó.

Partido Socialista tradicional

Cosse, por su parte, destacó que el PS es un partido “tradicional de la izquierda” y “fundamental para todas las construcciones progresistas del Uruguay”, y “sin lugar a dudas para la construcción” del FA.

“Como decía Líber Seregni, el FA debe ser gobierno para que el pueblo sea gobierno”, recalcó.

El acto se realizó en coincidencia con los 40 años de recuperación de la Casa del Pueblo, la que había sido cerrada por la dictadura tras la ilegalización de los partidos de izquierda.