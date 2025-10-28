Perchman se dio el gusto y Jadson Viera se sienta en el banco de Nacional

¿Era el momento?

Sin dudas no es el mejor momento para un cambio de falta de tan poco para el final. Tuvieron una gran oportunidad de cesarlo cuando Plaza Colonia lo eliminó de la Copa AUF Uruguay, pero decidieron mantenerlo.

El empate sin goles ante Wanderers fue la gota que rebasó el vaso. Los hinchas abuchearon al técnico y a los jugadores, lo que llevaron a que la directiva a cambiar el rumbo del equipo.

Como decíamos más arriba, los números de Peirano no eran malos. Dirigió 33 partidos por todas las competiciones, ganando 23, empatando 6 y perdiendo 4.

En la sumatoria o analizando fríamente los números no son malos. Pero el tema pasó porque el equipo nunca jugó bien, nunca sacó los partidos importantes adelante y en el clásico dejó una muy mala imagen, además de perder la final del Torneo Intermedio.

Arranca la era Jadson Viera

El vicepresidente Flavio Perchman había sido quien había mantenido a Peirano tras la dura derrota del clásico del Torneo Clausura contra Peñarol, pero el domingo golpeó el tablero y agotó el crédito de Pablo Peirano.

Perchman le hizo ver en la reunión de directiva de este lunes a el presidente Ricardo Vairo que tenía dudas sobre el cambio de timón, que había que tomar la decisión ahora y no seguir dejando pasar las horas.

Luego, el presidente y vicepresidente se reunieron con el mánager general, Sebastián Eguren, y en esa reunión se terminó de confirmar la decisión.

El mánager fue al domicilio de Peairano y le comunicó la decisión de cesarlo, mientras que Flavio Perchman empezó las gestiones para que Jadoson Viera se desvinculara de Bosto River. El Sastre accedió a liberarlo ya que existe un buen vínculo entre ambas instituciones, a tal punto que el equipo de barrio Bolívar no le cobrará a los tricolores la cláusula de rescisión del contrato al técnico.

Así las cosas, Viera firmó contrato con Nacional hasta diciembre de 2027. Comenzará a trabajar este martes preparando el partido del próximo fin de semana ante Cerro y deberá armar un equipo para lograr ganar el Campeonato Uruguayo.

La carrera de Viera

Jadson Viera nació en Santa Ana do Livramento hace 44 años. Realizó su formación como entrenador junto a Alexander Medina, empezando en Nacional en 2018. Después compartieron el cuerpo técnico en Talleres de Córdoba, en Inter de Porto Alegre en 2021 y posteriormente en Vélez Sarsfield. Finalmente, en enero de 2024 tomó las riendas de Boston River y lo clasificó a la Libertadores. ahora marcha sexto en la Tabla Anual y Viera logró meter al Sastre en la Copa sudamericana. El DT, trabajará con Ribair Rodríguez y Diego Martiñones de ayudantes y Guillermo Souto como preparador físico.