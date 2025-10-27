Jadson Viera es el nuevo técnico de Nacional; asume este martes

El nombre de Viera, actual entrenador de Boston River, ya había estado sobre la mesa a principios de año tras la salida de Martín Lasarte de la dirección técnica. Finalmente fue el elegido por la directiva tricolor para el cierre del Clausura. El objetivo del club es liquidar la Anual y consagrarse campeón del Uruguayo. Esto lo podrá lograr en caso ganar el fin de semana próximo.