Finalmente Jadson Viera será el nuevo director técnico de Nacional tras la salida de Pablo Peirano. Este fue cesado este lunes por decisión unánime de la Comisión Directiva tras el empate sin goles ante Montevideo Wanderers que le impidió al bolso cerrar la Tabla Anual y la clasificación para jugar la final del Uruguayo.
fin de la era peirano
Jadson Viera es el nuevo técnico de Nacional; asume este martes
Tras la salida de Pablo Peirano, Nacional se decantó por Jadson Viera, actualmente en Boston River, quién aceptó el desafío de dirigir al bolso.