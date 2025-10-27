Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Jadson Viera | Nacional | Pablo Peirano

fin de la era peirano

Jadson Viera es el nuevo técnico de Nacional; asume este martes

Tras la salida de Pablo Peirano, Nacional se decantó por Jadson Viera, actualmente en Boston River, quién aceptó el desafío de dirigir al bolso.

Jadson Viera asume en Nacional.

 Ramiro Cicao / FocoUy
Por Fabián Tapia

Finalmente Jadson Viera será el nuevo director técnico de Nacional tras la salida de Pablo Peirano. Este fue cesado este lunes por decisión unánime de la Comisión Directiva tras el empate sin goles ante Montevideo Wanderers que le impidió al bolso cerrar la Tabla Anual y la clasificación para jugar la final del Uruguayo.

El nombre de Viera, actual entrenador de Boston River, ya había estado sobre la mesa a principios de año tras la salida de Martín Lasarte de la dirección técnica. Finalmente fue el elegido por la directiva tricolor para el cierre del Clausura. El objetivo del club es liquidar la Anual y consagrarse campeón del Uruguayo. Esto lo podrá lograr en caso ganar el fin de semana próximo.

Viera ya comunicó a Boston River su decisión de aceptar la propuesta de dirigir a Nacional. Boston indicó que facilitará su salida habida cuenta de que ya está clasificado a la Copa Sudamericana 2026. El club no le cobrará a Nacional la cláusula de salida y rescindirá el contrato.

Todo ha sido muy rápido: este martes dirigirá su primer entrenamiento con Nacional y debutará el sábado frente a Cerro en el Estadio Centenario.

El novel técnico fue jugador de Nacional durante 31 encuentros marcando un gol. Posteriormente se desempeñó como ayudante de Alexander "Cacique" Medina en 2018.

Ahora en Nacional estará acompañado por Diego "Rata" Martiñones y Ribair Rodríguez.

Pablo Peirano y la imagen

Aunque los números de Peirano no han sido malos, el equipo dejó una imagen muy pobre en los clásicos que disputó, así como los empates ante cuadros chicos como Boston River, Juventud o Danubio.

Bajo su conducción Nacional quedó eliminado de la Copa AUF Uruguay al caer ante Plaza Colonia.

