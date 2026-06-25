¿Podría volver la tendencia a la baja del dólar? Los factores que definirán el rumbo de la divisa

Este comportamiento no constituye una novedad. Históricamente, cada vez que aumenta la percepción de riesgo global, el dólar suele apreciarse porque continúa siendo el principal activo de reserva internacional.

Sin embargo, cuando esas tensiones comienzan a moderarse, el mercado suele volver a concentrarse en los fundamentos económicos, y allí aparecen nuevamente los factores que podrían favorecer una depreciación de la divisa.

La política monetaria de Estados Unidos

Uno de los elementos con mayor influencia sobre la cotización internacional del dólar es la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Durante los últimos años, las elevadas tasas de interés aplicadas por la autoridad monetaria estadounidense fortalecieron al dólar, ya que ofrecían mayores rendimientos para quienes invertían en activos denominados en esa moneda.

Pero si la inflación en Estados Unidos continúa moderándose y la Fed decide iniciar un ciclo de reducción de tasas de interés, ese diferencial de rentabilidad comenzará a disminuir. En ese escenario, parte de los capitales internacionales podrían orientarse nuevamente hacia economías emergentes u otros mercados financieros, reduciendo la demanda de dólares y presionando su cotización a la baja.

Otro determinante relevante es la evolución de la inflación estadounidense. Cuando una economía mantiene durante períodos prolongados niveles de inflación superiores a los de sus socios comerciales, su moneda pierde poder adquisitivo. En términos económicos, el tipo de cambio tiende a ajustarse gradualmente para reflejar esa diferencia de precios, un fenómeno conocido como paridad del poder adquisitivo. Si bien este proceso no ocurre de manera inmediata, constituye uno de los factores estructurales que explican los movimientos del dólar en horizontes de mediano y largo plazo.

La cotización del dólar también depende del movimiento de los capitales internacionales. Cuando aumenta la confianza en la economía mundial, los inversores suelen asumir mayores niveles de riesgo y destinan recursos hacia mercados emergentes o proyectos productivos. Ese proceso reduce la demanda por dólares como activo de refugio.

En el caso de países como Uruguay, además, el ingreso de inversión extranjera directa, el crecimiento de las exportaciones o una mayor llegada de divisas por turismo incrementan la oferta de dólares en el mercado local, lo que puede contribuir a moderar el tipo de cambio.

La reciente mejora en los indicadores de inversión extranjera presentada por la CEPAL constituye una señal positiva para la economía uruguaya, ya que un mayor ingreso de capitales tiende a fortalecer la disponibilidad de divisas.

Otro aspecto observado por los mercados es la situación fiscal de Estados Unidos. Déficits públicos elevados y una expansión sostenida de la deuda generan interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y pueden afectar la fortaleza relativa del dólar en el largo plazo. A esto se suma la política monetaria. Si la emisión de dinero supera persistentemente el crecimiento de la economía, aumenta la cantidad de dólares en circulación y ello puede traducirse en una depreciación gradual de la moneda.

Aunque el dólar continúa siendo la principal moneda de reserva mundial y mantiene una posición dominante en el sistema financiero internacional, estos factores son observados atentamente por los mercados.

El mercado cambiario uruguayo, como otros, presenta características propias, aunque mantiene una fuerte influencia de lo que sucede a nivel internacional. Además de los movimientos globales, el tipo de cambio local responde a factores internos como el ingreso de inversiones, las exportaciones, la política monetaria del Banco Central, la demanda de importadores y la evolución de las economías vecinas, particularmente Brasil. Cuando el dólar pierde fuerza en la región y aumenta el ingreso de divisas hacia Uruguay, el tipo de cambio local suele acompañar esa tendencia.

No obstante, las proyecciones de los analistas relevadas por el Banco Central del Uruguay continúan anticipando una gradual recuperación del dólar en los próximos meses, aunque sin esperar movimientos bruscos. El futuro del dólar dependerá, en parte, de cuál de las fuerzas hoy presentes termine predominando. Si persisten o se intensifican los conflictos geopolíticos, la incertidumbre internacional podría seguir fortaleciendo a la moneda estadounidense como activo de refugio. Pero si el escenario global recupera estabilidad, la inflación continúa moderándose y la Reserva Federal comienza a reducir las tasas de interés, volverán a ganar protagonismo los factores estructurales que durante los últimos años favorecieron una moneda estadounidense más débil. Más que pensar en un cambio definitivo de tendencia, el escenario actual invita a observar con atención la evolución de las principales variables macroeconómicas. La trayectoria futura del dólar dependerá del delicado equilibrio entre la política monetaria estadounidense, la confianza internacional, los flujos globales de capital y la evolución de la economía mundial.